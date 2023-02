Spätes Joker-Tor hält Heidenheim auf Aufstiegskurs

Bielefeld -Der 1. FC Heidenheim hat die Pflichtaufgabe beim Abstiegskandidaten Arminia Bielefeld mit Mühe gemeistert und rückt in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga dicht an die direkten Aufstiegsplätze heran.

Durch das 1:0 (0:0) in Bielefeld verkürzte Heidenheim den Abstand zum Tabellenzweiten Hamburger SV auf zwei Punkte. Stefan Schimmer (70. Minute) traf für den Liga-Dritten. Bielefeld dagegen verharrt nach der dritten Niederlage in Folge auf dem Abstiegsrelegationsplatz.

„Es ist eine sehr, sehr schwierige Situation und natürlich enttäuschend, wenn man eine gute Leistung gezeigt hat und trotzdem keine Punkte hat“, sagte Bielefelds Trainer Daniel Scherning nach dem Schlusspfiff. Auf die Frage, ob er sich Sorgen um seine Zukunft als Arminia-Trainer mache, antwortete Scherning: „Es ist nicht meine Aufgabe, das zu bewerten.“ Vielmehr wolle er die Mannschaft auf das kommende Auswärtsspiel beim Tabellen-15. Eintracht Braunschweig vorbereiten. „Das wird ein ganz, ganz wichtiges und entscheidendes Spiel auf dem Weg zum Klassenerhalt“, sagte Scherning.

Bielefeld nutzt seine Chancen nicht

Denn gegen die Heidenheimer, die in der Offensive kaum stattfanden und in der Defensive viel Arbeit hatten, spielte Bielefeld spielten mutig und hatten einige Chancen: Bryan Lasme (33.) scheiterte mit einem Volleyschuss am Außennetz (33.) und kurz darauf mit einem Kopfball an Schlussmann Kevin Müller (38.). Jomaine Consbruch (34.) verpasste mit seinem Schuss nur knapp das Tor. Auch Consbruchs nächste Großchance, ein Schuss aus wenigen Metern (60.), landete nicht im Tor, sondern wurde von Norman Theuerkauf geblockt.

Die mangelnde Chancenverwertung wurde prompt bestraft: Schimmer gelang in der Endphase der glückliche Siegtreffer für die Gäste. Nach einem langen Abschlag von Müller konnten die Bielefelder den Ball nicht klären, der vier Minuten zuvor eingewechselte Schimmer traf zum schmeichelhaften Heidenheimer Sieg.