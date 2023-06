Spaziergang: Basketballerinnen genießen freien Tag

Ljubljana -Den freien Tag im dichten EM-Kalender konnten Deutschlands Basketballerinnen genießen.

Mit dem 66:62 gegen Slowenien ist das Ticket für die K.o.-Runde bereits nach zwei Gruppenspielen gebucht, am Sonntag (12.15 Uhr/Magentasport) geht es gegen Großbritannien nur noch um Gruppenplatz zwei. Am Samstag gewährte Bundestrainerin Lisa Thomaidis ihrem Team nach dem Mittagstraining etwas freie Zeit. Die Spielerinnen um Leonie Fiebich nutzten diese für einen gemeinsamen Spaziergang in Ljubljana und erkundeten die slowenische Hauptstadt.

Eine Feier gab es nach dem ersten EM-Erfolg nach 16 Jahren nicht, doch das erste Teilziel ist erreicht. „Ich denke, dass dieser Sieg wichtig für den deutschen Basketball ist“, sagte Thomaidis, die den Job erst in diesem Frühjahr angetreten hat.

Zahlreiche Spielerinnen hatten am Freitagabend Besuch von Familie und Freunden aus der Heimat. Am Dienstag geht es in der Zwischenrunde um einen Platz im Viertelfinale. Die wahrscheinlichsten Gegner in dem K.o.-Spiel sind Türkei oder Ungarn. Frankreich ist sicher Gruppensieger, Slowenien ist bereits ausgeschieden.