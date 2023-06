Special Olympics: Was man zu den Weltspielen in Berlin wissen muss

Sportliches Großereignis in Deutschland: Die 16. Internationalen Sommerspiele der Special Olympics versprechen eine historische Veranstaltung zu werden. Mit einer Rekordbeteiligung von rund 7000 Athleten aus 190 Ländern, die in 26 Sportarten um Medaillen kämpfen werden, steht Deutschland im Mittelpunkt des weltweiten sportlichen Geschehens. Diese Spiele stellen das größte internationale Sportereignis auf deutschem Boden seit den Olympischen Spielen 1972 in München dar und rücken die beeindruckende sportliche Leistung und den Teamgeist von Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung ins Rampenlicht. Vom 17. bis zum 25 Juni werden die Spiele in Berlin und Umgebung stattfinden.

Was sind die Special Olympics und wie unterscheiden sie sich von den Paralympics?

Die Special Olympics sind eine internationale Sportveranstaltung für Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen. Sie wurden 1968 von Eunice Kennedy Shriver, der Tochter von Joseph P. Kennedy, ins Leben gerufen und haben seitdem weltweit an Bedeutung gewonnen. Im Gegensatz zu den Paralympics, die sich auf Sportarten für Menschen mit körperlichen Behinderungen konzentrieren, bieten die Special Olympics Wettbewerbe für Athleten mit geistiger Behinderung an.

Wo und wann finden die Special Olympics 2023 statt?

Die Special Olympics 2023 werden vom 17. bis zum 25. Juni in Berlin und Umgebung stattfinden. Genauere Informationen zu den Terminen können auf der offiziellen Webseite der Veranstaltung abgerufen werden.

Welche Sportarten werden bei den Special Olympics 2023 vertreten sein?

Die Weltspiele der Special Olympics 2023 werden eine breite Palette von Sportarten umfassen. Insgesamt werden Athleten in über 20 verschiedenen Disziplinen antreten und ihr Können unter Beweis stellen. Diese sind: Badminton, Basketball, Beachvolleyball, Boccia, Bowling, Fußball, Golf, Handball, Judo, Kraftdreikampf, Leichtathletik, Radfahren, Reiten, Rhythmische Sportgymnastik (nicht in Deutschland), Rollerskating, Schwimmen und Freiwasser-Schwimmen, Segeln (nicht in Deutschland), Softball (nicht in Deutschland), Tennis, Tischtennis, Turnen (nicht in Deutschland), Volleyball, Voltigieren (nicht in Deutschland).

Wie viele Athleten werden bei den Special Olympics 2023 erwartet?

Es wird erwartet, dass rund 7000 Athleten aus der ganzen Welt an den Special Olympics 2023 in Berlin teilnehmen werden. Diese Sportler werden von ihren nationalen Delegationen begleitet und haben die Möglichkeit, ihre sportlichen Fähigkeiten zu zeigen und sich mit anderen Athleten auszutauschen.

Welche Ziele verfolgen die Special Olympics?

Die Special Olympics haben mehrere wichtige Ziele. Sie möchten Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen die Möglichkeit geben, ihre sportlichen Talente zu entfalten und zu zeigen. Darüber hinaus fördern die Special Olympics Inklusion und Gleichberechtigung und setzen sich für eine Welt ein, in der jeder Athlet unabhängig von seiner Behinderung die gleichen Chancen hat, am Sport teilzunehmen. Die Veranstaltung möchte auch Vorurteile abbauen und das Bewusstsein für die Fähigkeiten und Stärken der Teilnehmer schärfen.

Wie können Interessierte die Special Olympics 2023 unterstützen?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Special Olympics 2023 zu unterstützen. Man kann beispielsweise als Freiwilliger helfen, indem man bei der Organisation und Durchführung der Veranstaltung mithilft. Unternehmen und Organisationen können Sponsoring-Partnerschaften eingehen, um finanzielle Unterstützung bereitzustellen. Darüber hinaus kann man die Athleten und ihre Leistungen aktiv unterstützen, indem man die Wettkämpfe besucht und sie anfeuert.

Welche Angebote sind für Zuschauer anlockend?

Zuschauer können Tickets für die Special Olympics World Games Berlin 2023 erwerben. Es gibt einen Tagespass für sechs bis acht Euro, der Zugang zu allen Sportarten an einem Tag ermöglicht. Es besteht auch die Möglichkeit, einen All-Competitions-Pass für 24 bis 32 Euro zu kaufen, der Zugang zu allen Sportarten und Veranstaltungsorten für die gesamten acht Tage bietet. Sitzplätze werden nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ vergeben. Der All-Competitions-Pass beinhaltet jedoch nicht den Zugang zur Eröffnungs- oder Abschlusszeremonie oder zu kulturellen Sonderveranstaltungen.

Werden die Special Olympics auch im Fernsehen übertragen?

Ja, die Special Olympics World Games 2023 können im Fernsehen auf ARD, ZDF, RTL, ProSieben, Sat.1, Media SE, Sport1 und anderen Sendern verfolgt werden. Außerdem werden sie auch über Streaming-Dienste wie Dazn, Prime Video und Sky verfügbar sein. Die Deutsche Telekom AG wird voraussichtlich exklusive Inhalte auf ihren Plattformen bereitstellen. Es wird empfohlen, die offiziellen Websites und Ankündigungen der Medienpartner zu überprüfen, um die genauen Übertragungspläne zu erfahren.

Gibt es auch kulturelle Veranstaltungen im Rahmen der Special Olympics 2023?

Ja, im Rahmen der Special Olympics 2023 werden auch kulturelle Veranstaltungen stattfinden. Diese bieten den Teilnehmern die Möglichkeit, ihre Talente und künstlerischen Fähigkeiten zu präsentieren. Dazu gehören beispielsweise Musikdarbietungen, Kunstausstellungen und Theateraufführungen.

Wie kann ich weitere Informationen über die Special Olympics 2023 erhalten?

Um weitere Informationen über die Special Olympics 2023 zu erhalten, können Sie die offizielle Website der Veranstaltung besuchen. Dort finden Sie aktuelle Nachrichten, Termine und weitere Details zur Teilnahme und Unterstützung der Spiele. Außerdem wird die Berliner Zeitung regelmäßig über die Veranstaltung berichten.