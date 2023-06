Special Olympics: Fabio Grosso drückt den Italienern die Daumen und denkt an Berlin 2006

Es ist Mittagspause am Messegelände in Berlin, wo Teile der Special Olympics World Games stattfinden. Auf der Speisekarte steht heute Gulasch mit Spätzle, was allen zu schmecken scheint. Auch die italienische Delegation scheint mit dem kulinarischen Angebot zufrieden zu sein, doch müssen sich die Athleten und ihre Trainer rasch auf den Weg machen. „Die triffst du schon wieder“, sagt eine Volontärin, die am gleichen Tisch sitzt. „Gestern sind sie durch das ganze Gelände gelaufen und haben laut ‚Italia, Italia‘ gerufen.“ Italiener wissen halt, wie man sich im Ausland zu erkennen gibt.

Dabei besteht die italienische Delegation in Berlin gerade mal aus 142 Menschen, von denen 97 Athleten, 41 Trainer und vier Delegierte sind. Am Sonntag werden die Weltspiele offiziell enden, dann wird auch offiziell bekannt gegeben, dass die nächsten Special Olympics Winter World Games vom 8. bis zum 16. März 2025 in Turin stattfinden werden. In Berlin sammelte Italien wichtige Goldmedaillen, unter anderem in Boccia, Golf, Bowling und Schwimmen. Auch wenn der Spaß am Sport für die Athleten stets wertvoller ist als eine Medaille. „Mein Traum, zusätzlich zum Gewinnen, ist es, so viele schöne Erinnerungen mitzunehmen, wie nur möglich“, sagt Alessia Zucchelli. Die 23-Jährige repräsentiert Italien beim Badminton.

Auch Andrea Aloisio ist Badminton-Spieler und hatte die Ehre, an den Weltspielen teilzunehmen. „Dass ich in den vergangenen Jahren so stark gewachsen bin, habe ich vor allem dem Sport und den Special Olympics zu verdanken“, sagt Aloisio. „Bis ich 15 war, war ich ein verschlossener Junge. Ich hatte kein Vertrauen und es fiel mir schwer, mich in irgendeine Gruppe einzufügen.“ Badminton habe ihn verändert, jedoch müsse er noch lernen, mit Emotionen wie Wut umzugehen: „Von Natur aus neige ich dazu, entweder zu glücklich oder zu traurig zu sein. Ich muss aber in der Lage sein, in der Mitte zu bleiben.“

Andrea Aloisio hat das Asperger-Syndrom – ein ungebetener Gast, der ihn seit seiner Geburt begleitet. Wichtig war es für ihn, seine körperlichen Möglichkeiten besser zu verstehen und somit aus dieser Isolierung rauszukommen, die sein Leben bestimmte. Sport spielte für Aloisio eine wichtige Rolle, erst im Handball und danach beim Badminton. „Diese Disziplin ist sehr schön und vor allem gut für meine Stimmung, sie macht mich stärker“, so Aloisio.

Italienische Schwimmer zeigen in Berlin ihr Können

Italiener sind in ihrem Heimatland vom Meer umgeben und deshalb auch in Wassersportarten gut. Zum Beispiel die junge Anita Greco, die erst Bronze auf 1500 Metern im Freiwasserschwimmen gewann und ihre internationale Erfahrung dann mit einer Goldmedaille im 800-Meter-Freistil im Becken krönte. Die 19-Jährige ist das jüngste Kind ihrer Familie und zudem das einzige Mädchen neben vier Brüdern. „Down sein ist anstrengend, aber ich schaffe es schon“, sagt die Athletin. Ihre Eltern hatten zwar Bedenken, als Anita von ihrem Trainer für das Freiwasser vorgeschlagen wurde. Gold jedoch war die Bestätigung für diese Wahl.

Anitas Leistung im Wasser war nicht die einzige, die für Italien eine Medaille bedeutete. Alessandro Pintus holte im 800-Meter-Freistil Silber – ein Moment, der für den 16-Jährigen aus Ivrea in Piemont viel bedeutet hat. „Er ist erst 16 Jahre alt, aber trotzdem schon außerordentlich gut“, sagt Federica Pavetto, die Mutter des Athleten, die ihn in Berlin begleitet hat, stolz. „Es ist ein Ozean von Emotionen. Nicht nur wegen der Sportler, die so leidenschaftlich konkurrieren, sondern auch wegen der Art und Weise, wie sie und ihre Familien in dieser Stadt empfangen wurden“, so Pavetto.

Eine wichtige Videobotschaft aus Italien

Alessandro Pintus hatte wegen seiner sportlichen Eltern schon seit seiner Kindheit viel mit Sport am Hut. Er ist Schwimmer, Freitaucher und Langläufer, dazu noch leidenschaftlicher Radfahrer. Als er drei Jahre alt war, wurde bei ihm Autismus diagnostiziert, was laut seinen Eltern seine sportliche Karriere aber nur leicht beeinträchtigt hat. Seit er vier Jahre alt ist, schwimmt er mit Athleten, die keine geistige Beeinträchtigung haben.

Der Freitag war für die Italiener insgesamt ein besonderer Tag. Am regnerischen Vormittag gewann die italienische Fußballmannschaft gegen Deutschland im Halbfinale 5:3. Mit diesem Ergebnis zog Italien direkt in das Finale gegen Puerto Rico ein. Vor der wichtigen Begegnung schickte ein alter Bekannter eine Videobotschaft an die hellblauen Fußballer: Der ehemalige Nationalspieler Fabio Grosso drückte den Spielern die Daumen und erinnerte sich daran, wie er 2006 – auch in Berlin – die Weltmeisterschaft gewann. Im Halbfinale gegen Deutschland erzielte er das Tor zur Führung in der Nachspielzeit. So lange brauchte die Special-Olympics-Delegation dieses Mal nicht.