ARCHIV - Teilnehmer bei der Eröffnungsfeier der Special Olympics Nationalen Spiele 2022 im Stadion An der Alten Försterei. Christoph Soeder/dpa/Archivbild

Berlin -Die in Berlin ausgetragenen Special Olympics World Games suchen freiwillige Helfer aus der Region Berlin-Brandenburg. Die sogenannten Volunteers sollen bei den erstmals in Deutschland stattfindenden Spielen der geistig und mehrfach behinderten Sportlerinnen und Sportler den Aktiven bei den Veranstaltungsorten zur Seite stehen sowie beim Rahmenprogramm, der Eröffnungs- wie Abschlussfeier helfen, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Die vom 17. bis 25. Juni 2023 in Berlin ausgetragene weltweit größte inklusive Sportveranstaltung ist zugleich das größte Sportereignis in Deutschland seit den Olympischen Spielen in München 1972.