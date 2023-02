Spekulationen über Blitzcomeback von Vettel bei Aston Martin Eigentlich ist Sebastian Vettel im Formel-1-Ruhestand. Nun gibt es Gerüchte um eine Rückkehr des früheren Weltmeisters. dpa

ARCHIV - Eigentlich ist Ex-Weltmeister Sebastian Vettel im Formel-1-Ruhestand. /dpa James Gasperotti/ZUMA Press Wire

Sakhir -In der Formel 1 wird über ein Blitzcomeback von Sebastian Vettel spekuliert. Nach dem Radunfall von Lance Stroll wird der Ende vergangener Saison zurückgetretene Deutsche als Ersatzkandidat bei seinem früheren Rennstall Aston Martin für den Saisonstart in einer Woche in Bahrain gehandelt.