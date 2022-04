Berlin - Es ist ja nicht so, dass die Eisbären die Situation nicht kennen. Als die Berliner in der vergangenen Saison ihren achten Meistertitel in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gewannen, standen sie praktisch in jeder Serie mehrfach mit dem Rücken zur Wand. Egal, ob im Viertelfinale gegen Iserlohn, im Halbfinale gegen Ingolstadt oder im Finale gegen Wolfsburg – immer ging das erste Spiel verloren, mussten die Partien zwei und drei gewonnen werden, wollte man nicht vorzeitig aus den Play-offs fliegen oder die Meisterschaft im letzten Saisonspiel verpassen. Die Eisbären mutierten, und das in Zeiten von Geisterspielen, ohne Unterstützung der Zuschauer, zu Mentalitätsmonstern.

Berlin braucht gegen Mannheim Mentalität der Vorsaison

Genau diese Mentalität wird am Donnerstagabend (19.30 Uhr) in der heimischen Arena am Ostbahnhof vonnöten sein, will das Team von Serge Aubin auch diesmal das letzte Saisonspiel bestreiten und danach mit dem riesigen Meisterpokal in den Händen über das Eis laufen. Aber: Aus einer 2:0-Führung in der Halbfinal-Serie gegen Mannheim ist nach der 3:4-Niederlage am Dienstagabend ein 2:2 geworden. Die komfortable Ausgangslage hat sich in eine Drucksituation gewandelt, in der man sich keine weitere Niederlage erlauben darf, will man im Finale nicht die Rolle des Zuschauers einnehmen. In einem solchen K.-o.-Spiel ist neben einer großen Portion Coolness vor allem Erfahrung gefragt. Serge Aubin erinnert sich in diesem Zusammenhang gern an „unsere Reise in der vergangenen Saison“. Da war ein Großteil des aktuellen Teams schon dabei, als man immer wieder vor dem Aus stand. „Da haben wir die entscheidenden Spiele gewonnen“, so der Berliner Trainer.

Matt White, Marcel Noebels oder Zach Boychuk sind damals über sich hinausgewachsen, haben in diesen Momenten am sportlichen Abgrund einer Saison ihre bestmögliche Leistung abgerufen und konnten am Ende jubeln. Frans Nielsen gehörte vor einem Jahr noch nicht zum Team der Eisbären, kennt diese Situation aus seiner Zeit in der nordamerikanischen Profiliga NHL nur zu gut und freut sich auf den Donnerstagabend: „Das sind die Spiele, von denen du als Kind träumst“, sagt der Däne. „Wir hatten eine 2:0-Führung, jetzt steht es 2:2, aber wir haben weiter eine gute Position und den Heimvorteil.“

Bloß keinen negativen Gedanken vor diesem fünften und entscheidenden Spiel gegen Mannheim zulassen. Sich an positiven Momenten aufbauen, positive Erinnerungen ins Gedächtnis rufen und auf die Unterstützung in der Arena am Ostbahnhof freuen. „Wir müssen uns auf den Tag fokussieren und es genießen“, sagt Serge Aubin. „Wir haben die Möglichkeit, mit unseren Fans zusammenzukommen, und müssen die Möglichkeit nutzen.“

So, wie die Eisbären sie im vergangenen Jahr genutzt haben, als sie drei Mal mit dem Rücken zur Wand standen. Dieses Gefühl aber liegt eben schon ein Jahr zurück und es gibt noch einen kleinen Unterschied: Diesmal ist es der Gegner, der einen Rückstand in der Serie ausgeglichen hat, der das Gefühl, das nächste Spiel unbedingt gewinnen zu müssen, schon zwei Mal erlebt hat. „Wir wussten, dass heute ein ‚Do or die‘-Spiel ist. Genauso wie es das letzte war und wie es das nächste sein wird“, sagte Mannheims Markus Eisenschmid nach dem 4:3-Erfolg am Dienstagabend, bei dem er den Siegtreffer erzielte.

Das Momentum in der Serie scheint auf die Seite der Adler gekippt zu sein. Die Erinnerung, bereits zwei dieser „Do or die“-Spiele gemeistert zu haben, ist frisch und bringt die gedankliche Frische, die am Ende den Ausschlag geben kann, sollte es am Donnerstag lange knapp sein. „Am Ende werden Kleinigkeiten entscheiden“, sagt Verteidiger Erik Mic. „Wir sind in derselben Situation wie Mannheim in den beiden Spielen zuvor – ‚Do or die‘. Vielleicht ist es noch mal ein extra Ansporn – keiner von uns will jetzt schon in den Sommer gehen, wir wollen alle in das Finale. Das ist Motivation genug.“

Finalansetzung gegen München bremst Stimmung der Eisbären

Gebremst wurde diese Motivation allerdings am Mittwoch von den DEL-Verantwortlichen und deren Veröffentlichung der Finaltermine. Sollten die Eisbären am Donnerstag gewinnen, müssten sie bereits am Freitag (19.30 Uhr) das erste Spiel der Serie gegen München in der Arena am Ostbahnhof bestreiten. Spiel zwei würde am Sonntag in München, Partie drei am Montag abermals in Berlin stattfinden. Dass die möglicherweise erforderlichen Duelle vier (in München) und fünf (in Berlin) am 4. und 5. Mai ebenfalls an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ausgetragen werden müssten, sorgte aufseiten der Eisbären für Unmut.

„Sollten wir tatsächlich das Finale erreichen, ist diese notwendig gewordene Ansetzung extrem unglücklich. Aufgrund bereits vor langer Zeit terminierter Events in der Arena können wir nicht an den vorgesehenen Finalterminen spielen. Wir hatten die Liga im Vorfeld mehrfach auf dieses riesige Problem aufmerksam gemacht. Natürlich wünsche ich mir, dass wir das Finale erreichen, allerdings würde dieser Spielplan einer Finalserie der beiden Top Teams nach der Hauptrunde nicht gerecht werden“, wurde Eisbären-Geschäftsführer Thomas Bothstede in einer Mitteilung des Vereins zitiert.