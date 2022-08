Tel Aviv - Das Testspiel zwischen Juventus Turin und Atlético Madrid in Tel Aviv ist wegen Sicherheitsbedenken abgesagt worden, teilte der spanische Club mit, die Partie sollte ursprünglich am 7. August im Bloomfield-Stadion angepfiffen werden. Sie wird stattdessen nun auf dem Juve-Trainingsgelände in Turin stattfinden.

Israels Streitkräfte hatten am 5. August den Militärchef der extremistischen Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad (PIJ) im Gazastreifen, Taisir al-Dschabari, getötet. Als Reaktion wurden einem Sprecher zufolge seitdem mehr als 190 Raketen auf Israel gefeuert.