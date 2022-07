Hätte man es nicht ahnen können, dass eine Tennis spielende Mutter aus Palm Beach in Florida in Wimbledon Schlagzeilen schreiben würde? Seit jenem Moment Mitte Juni, in dem Serena Williams ein Foto in den sozialen Medien veröffentlicht hatte, das ihre Füße auf einem Tennisrasen zeigte? Aber ja. Alle stürzten sich auf die Rückkehr der unvergleichlichen Amerikanerin, genau ein Jahr nach deren tränenreichem Abschied vom berühmtesten Centre Court der Welt, und sie ließ keinen Zweifel daran, dass sie nicht nur gekommen war, um Erinnerungen aufzufrischen. Doch dann verlor sie gleich in der ersten Runde gegen eine französische Debütantin namens Harmony Tan, die sie mit listigem Spiel verwirrte. Williams versuchte alles, aber es reichte nicht. Als hinterher jemand wissen wollte, ob es in Ordnung sei, falls dieses Spiel eines Tages ihre letzte Erinnerung an das größte Tennisturnier der Welt gewesen sein sollte, zögerte sie keine Sekunde und sagte: „Definitiv nicht. Ihr kennt mich. Aber das war alles, was ich heute tun konnte, und man muss irgendwann in der Lage sein, damit zufrieden zu sein.“

Es war also nicht diese höchst prominente Mutter aus Florida, die dem Turnier ein Märchen schenkte, das viele Herzen öffnete, sondern eine andere, etwas weniger berühmte, die in Palm Beach nur ein paar Häuser entfernt wohnt. Tatjana Maria, 34 Jahre alt, geboren im schwäbischen Bad Saulgau, seit vielen Jahren in den Vereinigten Staaten zu Hause mit ihrem französischen Ehemann Charles Maria, Tochter Charlotte (8) und Cecilia, die erst im April vergangenen Jahres zur Welt gekommen war.

Klare Siege

Jeder auf der Tour kennt diese kleine, eng verwobene Familie, die man fast nur zusammen sieht. Sie habe immer drei oder vier Kinder haben wollen, sagte Tatjana Maria mal, und sie wäre nie auf die Idee gekommen, warum sie nicht mit Nachwuchs im Schlepptau weiterspielen sollte. Alles eine Frage der Organisation, oder nicht? Mit Charlotte, der Erstgeborenen, klappte es bestens. Die war von Anfang an ein extrem pflegeleichtes Kind, und die Erfahrungen mit der ersten kleinen Prinzessin bewährten sich, als im vergangenen Jahr die zweite kam. Manchmal werden die vier von einer der beiden Großmütter begleitet, aber sie wuppen die Sache auch allein. Weil sie so aneinander hängen, schlafen nach Möglichkeit alle miteinander in einem Bett, und man sieht sie auch sonst fast immer zusammen. Regelmäßig wird Tatjana Maria von Spielerinnen angesprochen, die ihr sagen: Wenn meine Kinder so werden wie deine, dann will ich auch sofort Mama werden. „Ich denk“, sagt sie, „dass das echt ein gutes Beispiel ist.“

Das war der Stand der Dinge, als das Turnier begann; irgendwo im Tableau stand eine bei allen beliebte zweifache Mutter aus Deutschland, aber das schien nicht mehr als eine Episode am Rande zu sein. Doch es dauerte nicht lange, bis die Geschichte Fahrt aufnahm; am Ende der ersten Woche hatte Tatjana Maria zum zweiten Mal in ihrer Karriere die dritte Runde eines Grand-Slam-Turniers erreicht. Persönliche Bestleistung eingestellt, das ließ sich gut an, und nach dem nächsten Spiel horchten noch mehr Leute auf. Mit einem klaren Sieg gegen die Nummer fünf des Turniers, Maria Sakkari, setzte sie ein Ausrufezeichen. Die muskulöse, kraftvoll spielende Griechin kam mit der filigranen Mixtur der deutschen Gegnerin nicht zurecht, und wer es bis dahin noch nicht wusste, der entdeckte die säuselnde Faszination des Vorhand-Slice.

Das deutsche Frauentennis rückt in den Mittelpunkt

Als Kontrastprogramm zum modernen Frauentennis, in dem junge Spielerinnen mit Höllentempo operieren, hat Tatjana Maria im Laufe der Jahre die Kunst der modifizierten Geschwindigkeit perfektioniert. Slice statt Topspin, Unterschnitt statt Vorwärtsdrall, so spielten die Leute früher, und gerade auf Rasen, wo die Bälle so flach abspringen, ist das eine wunderbare Methode, sich selbst immer wieder in Position zu bringen. Und den Gegnerinnen auf die Nerven zu gehen. Weil sie so selten mit dieser Spielweise konfrontiert werden, tun sich viele der Jungen schwer mit dem Slice.

So wie Jelena Ostapenko aus Lettland, die 2017 ein paar Tage nach ihrem 20. Geburtstag die French Open gewonnen hatte. Ostapenko hatte von Anfang an Probleme mit Tatjana Marias Defensiv-Künsten und dem reduzierten Tempo, doch sie gewann den ersten Satz und führte auch im zweiten. Aber mit steigendem Frust sah sie zu, wie die andere Punkt um Punkt aufholte, den zweiten Satz gewann und am Ende das ganze Spiel.

Die Kunde verbreitete sich blitzschnell; die Geschichte der zweifachen Mutter spielte nun nicht mehr nur im Wohlfühlbereich der Championship, sondern mitten drin im Tagesgeschäft. Und das deutsche Frauentennis rückte überraschend in den Mittelpunkt mit einem Viertelfinale, das sich vor Beginn des Turniers niemand hätte vorstellen können. Auf der einen Seite Tatjana Maria mit der Erfahrung von 50 Spielen bei den vier größten Turnieren der Welt, auf der anderen die zwölf Jahre jüngere Dortmunderin Jule Niemeier beim zweiten Grand-Slam-Turnier ihres Lebens. Erfahrung gegen jugendlichen Drang?

Tatjana Maria aber hatte Spuren hinterlassen

Nun, wie immer man das nennen wollte, die beiden gönnten sich selbst und den Zuschauern zwei Stunden und 18 Minuten bester Unterhaltung auf der zweitgrößten grünen Bühne des All England Clubs. In einer Partie mit wunderbaren Wendungen und einem Katalog von Variationen sorgten Maria und Niemeier für großes Tennis, und dem Publikum schien es irgendwann egal zu sein, welche der beiden gewinnen würde, solange das Spiel nur einfach noch ein schönes Weilchen weiterging. Tatjana Maria gewann, landete damit im Halbfinale und wusste kaum noch wohin mit ihrem Glück.

Und fast, ja fast wäre sie sogar im großen Spiel um den Titel gelandet. Doch Ons Jabeur aus Tunesien, eine sehr gute Freundin des Hauses Maria und ebenfalls eine der beliebtesten Spielerinnen der Tour, hatte am Ende ein bisschen mehr Luft und landete im Finale gegen Elena Rybanina aus Kasachstan. Tatjana Maria aber hatte Spuren hinterlassen im All England Club, mehr als je zuvor. Und irgendwie schwebte der schöne Gedanke über allem, das könne so etwas wie der dritte oder vierte Beginn einer ungewöhnlichen Karriere gewesen sein.

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de