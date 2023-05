Spieltag: Herthas Abschiedsvorstellung ohne Neun

Berlin -Angesichts einer langen Ausfallliste von möglicherweise gleich neun Profis wird Absteiger Hertha BSC im letzten Saisonspiel der Fußball-Bundesliga schneller als gedacht auf den ausgerufenen „Berliner Weg“ einbiegen. „Wenn sich die Möglichkeit ergibt, werden wir Jugendspieler einwechseln“, sagte Hertha-Trainer Pal Dardai auf der Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Gastspiel beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky), „aber wir sind bei Ausfällen gut vorbereitet, auch und gerade in der Defensive, da wir gut ausgebildete Jugendspieler haben.“

Neben dem Langzeitverletzten Kelian Nsona werden Marton Dardai, Filip Uremovic, Tolga Cigerci, Kevin-Prince Boateng und der gelb-gesperrte Maximilian Mittelstädt fehlen. Fragezeichen gibt es noch bei Stürmer Wilfried Kanga sowie den Verteidigern Agustin Rogel und Marc Oliver Kempf. Hinzu kommt die Frage, ob Stevan Jovetic, dessen Vertrag ausläuft, ein letztes Spiel für Hertha absolviert. Ansonsten hat Dardai trotz des seit vergangenen Samstag feststehenden Abstiegs keinen Zweifel, dass seine Mannschaft eine würdige Abschiedsvorstellung geben möchte.

Es sei zwar keine schöne Woche gewesen, „so ehrlich muss man sein. Aber die Jungs sind voll da, arbeiten konzentriert für ein gutes Ergebnis. Dafür ziehen wir die Woche durch und lassen nicht nach.“ Dardai betonte, dass es zudem nicht gut sei, „mit einem schlechten Spiel in die Pause zu gehen.“