Spieltage terminiert: Berliner Derby am Samstag um 15.30 Uhr

Berlin -Das Bundesliga-Rückspiel zwischen den Hauptstadtclubs 1. FC Union Berlin und Hertha BSC wird am Samstag, den 28. Januar, um 15.30 Uhr angepfiffen. Das geht aus den zeitgenauen Terminierungen der Spieltage 17 bis 19 hervor, die die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag veröffentlichte. Bei der Partie zum Auftakt der Rückrunde im Berliner Olympiastadion werden die Herthaner auf Revanche für die deutliche 1:3-Niederlage im Hinspiel aus sein. Die Köpenicker haben die letzten vier Spiele gegen die Hertha gewonnen.

Union spielt am 19. Spieltag ebenfalls am Samstag um 15.30 Uhr zu Hause gegen den FSV Mainz 05 (4. Februar). Wegen der vielen Europa-League-Einsätze spielten die Eisernen in den vergangenen Wochen fast immer am Sonntag.