Spies fordert höhere Bezahlung für Trainer in Deutschland Aus Sicht von Bob-Chefcoach René Spies werden Trainer im deutschen Sport oft nicht adäquat bezahlt. Sollte diese Entwicklung anhalten, sieht er eine Gefahr. dpa

Winterberg -Bob-Cheftrainer René Spies will eine Abwerbung der besten Trainer in Deutschland verhindern und fordert deswegen eine grundsätzlich bessere Bezahlung. Nur so könne künftig das Spitzenniveau gehalten werden. „Man sieht in verschiedenen Sportarten, und da müssen wir nicht weit schauen, wenn ein Georg Hackl ins Ausland geht, dann wird es ganz schwer, deutsche Trainer im deutschen System zu halten, weil international viel, viel mehr bezahlt wird“, sagte Deutschlands Trainer des Jahres am Rande des Weltcups in Winterberg der Deutschen Presse-Agentur.