Spitzenreiter Arsenal baut Vorsprung auf Man City aus

London -Der FC Arsenal steuert weiter seinem ersten Meistertitel seit 19 Jahren entgegen.

Die Gunners gewannen in der englischen Premier League ihr Heimspiel gegen Crystal Palace 4:1 (2:0) und bauten den Vorsprung auf Verfolger Manchester City auf acht Punkte aus. Der Titelverteidiger, der am Samstag im FA Cup durch ein 6:0 gegen Zweitligist FC Burnley ins Halbfinale eingezogen war, hat jedoch ein Premier-League-Spiel weniger absolviert als Arsenal. Am 26. April treffen beide Topteams im direkten Duell in Manchester aufeinander.

Die Tore für den Tabellenführer aus London erzielten Gabriel Martinelli (28. Minute), Bukayo Saka (43./74.) und der frühere Mönchengladbacher Granit Xhaka (55.). Für die Gäste war Jeffrey Schlupp (63.) erfolgreich. An der Seitenlinie betreut wurde Crystal Palace von U-21-Coach Patrick McCarthy, nachdem sich der Club zwei Tage zuvor vom früheren Arsenal-Profi Patrick Vieira als Cheftrainer getrennt hatte.