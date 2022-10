Spitzenspiel: Alba gleich vor großer Herausforderung Nach dem erfolgreichen Start von Alba Berlin in die Euroleague geriet Manager Marco Baldi regelrecht ins Schwärmen. „Wie wir gespielt haben, das war fantasti... dpa

ARCHIV - ALBA-Geschäftsführer Marco Baldi. Rainer Jensen/dpa/Archivbild

Berlin -Nach dem erfolgreichen Start von Alba Berlin in die Euroleague geriet Manager Marco Baldi regelrecht ins Schwärmen. „Wie wir gespielt haben, das war fantastisch. Also, dass wir zu so einem Zeitpunkt, auch mit Problemen, so schnell unseren Rhythmus aufgenommen haben, überhaupt nicht erschrocken waren, nicht vor dem Gegner, nicht vor der Kulisse, das war schon stark“, sagte er nach dem 100:84-Heimsieg am Freitagabend gegen Partizan Belgrad.