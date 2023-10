Am Sonntag findet die Mitgliederversammlung von Hertha BSC ohne Präsident Kay Bernstein statt. Er wird jedenfalls nicht persönlich in der Messe Berlin auftauchen. Denn nach einem Unfall auf der Geschäftsstelle wurde er am Dienstagnachmittag ins Krankenhaus gebracht. Allerdings wird er per Videobotschaft zu Herthas Mitgliedern sprechen. Unter anderem wird es dabei auch um die Entscheidung gehen, wie der Klub zu seinem neuen Hauptsponsor kam.

Der 4. August dieses Jahres war ein wichtiger Tag für Hertha BSC. Im Online-Sportwetten-Anbieter CrazyBuzzer wurde nach hektischer Suche ein neuer Hauptsponsor präsentiert. „Die Kooperation mit CrazyBuzzer stellt einen wichtigen Schritt für Hertha BSC dar“, erklärte Herthas Geschäftsführer Thomas E. Herrich damals. „Wir sind froh, zum ersten Heimspiel das ‚B‘ erstmalig auf der Brust zu tragen und geben damit den Auftakt für eine Hauptpartnerschaft mit einem sehr zukunftsorientierten Unternehmen …“

Shitstorm für Hertha-Präsident Kay Bernstein

Eine Woche zuvor, beim Auftakt der Zweiten Liga, einer 0:1-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf, war die Mannschaft von Cheftrainer Pal Dardai noch mit blanker Brust aufgelaufen. Weil sich Hauptsponsor Autohero nach zwei Jahren zurückgezogen hatte, wurde die Fahndung nach einem neuen Partner zu einem schwierigen Fall in Zeiten, in denen es Hertha finanziell äußerst schlecht ging. Nachdem mit CrazyBuzzer letztendlich ein Unternehmen aus der Wettbranche gewonnen wurde, prasselte allerdings ein Shitstorm aus der eigenen Anhängerschaft vor allem auf Präsident Kay Bernstein nieder.

Der 43-Jährige hatte im Sommer 2022 bei seiner Wahl versprochen, in Zukunft keine Wettanbieter mit ins Boot zu nehmen. Nun wurde ihm Wortbruch von einem Teil der Fans vorgeworfen. Bernstein reagierte seinerzeit schnell. „Mit einem realistischen Blick auf die finanzielle Lage unseres Vereins trage ich die Entscheidung unseres Vermarkters Sportfive und der Hertha BSC GmbH und Co. KGaA mit …“

Am Sonntag auf der Mitgliederversammlung des Vereins wird Bernstein noch einmal ausführlich die Entscheidung für CrazyBuzzer erklären, auf die veränderte Marktlage eingehen, denn es gab damals zu diesem Deal keine Alternative.



Die ersten Brustsponsoren bei Hertha BSC waren in den 1970er-Jahren Auto Meister und Spirituosenhersteller Mampe, viele Jahre später warben etwa auch Trigema (Sport- und Freizeitbekleidung) oder Die Continentale (Versicherung) mit den Berlinern. Und von 2006 bis 2015 war die Deutsche Bahn der prominente Partner. CrazyBuzzer aber ist nicht der erste Hauptsponsor von Hertha aus der Wettanbieter-Szene. Von 2015 an arbeitete man drei Jahre mit bet-at-home, was einst weniger Gegenwind hervorrief.

Timoshin kritisiert Herthas Präsident Bernstein

Geschäftsführer Thomas E. Herrich, der beinahe rund um die Uhr die schwierige Sanierung von Hertha vorantreibt, sagte jetzt dieser Zeitung: „Wir waren gerade abgestiegen, was unsere Attraktivität für einen neuen Hauptsponsor nicht förderte. Sportlich und wirtschaftlich haben wir keine gute Bewerbung abgegeben. Es standen nicht etwa zwanzig Interessenten Schlange. Es gab nicht viele Optionen und wir waren froh, mit CrazyBuzzer einen guten Partner gefunden zu haben. Jetzt sind wir dabei, uns zu konsolidieren.“

Zu einem der größten Kritiker von Bernstein gerierte sich derweil ein Jung-Millionär, der mit Reselling von teuren und begehrten Sneakern in wenigen Jahren ein Vermögen erwirtschaftet hat und als „Sneaker-Guru“ bezeichnet wird. Sein Name: Stepan Timoshin, gerade 22 Jahre jung. Anfang September sagte er in einem Interview mit der Bild-Zeitung: „Wie kannst du als Hertha-Präsident einen Sponsoring-Vertrag unterschreiben, der mit deinen eigenen Werten nicht vereinbar ist?“ Danach brachte sich Timoshin als Sponsor selbst ins Gespräch.

Millionär Timoshin wurde schon als Junge zum Hertha-Fan

Die Vita des in Riga geborenen Selfmade-Millionärs liest sich beinahe wie ein Märchen. Einen kleinen Einblick gab etwa die ARD-Dokumentation „Money Maker“. Als 7-Jähriger kam Timoshin mit seiner Familie aus Lettland nach Deutschland. Sein erstes Paar Turnschuhe verkaufte er mit 13, Unternehmer wurde er mit 17 Jahren. Die 2018 gegründete Ivnitium Essential GmbH, die rund 120 Mitarbeiter beschäftigt, hat mit dem Verkauf von Sneakern und Streetwear unter der Hauptmarke Vaditim im vergangenen Jahr einen Umsatz von 60 Millionen Euro erzielt. Alles fing als sogenannter Reseller von limitierten Sneakern an. Heute stehen vor Timoshins Laden in Berlin Jugendliche Schlange, aber vor allem eine zahlungskräftige Klientel, die sich die teuren Waren leisten kann.

Timoshin, der bei seinen Dienstreisen oft einen Privatjet benutzt, erklärte seine Affinität zu Hertha BSC dieser Zeitung so: „Als ich als Junge in Berlin in die Schule ging und noch kein Deutsch konnte, habe ich zu Hause oft geweint. Mein Vater und mein Onkel haben mich, um mich zu trösten, mit zum Fußball genommen. Zu Hertha.“ Im Olympiastadion ist er seitdem trotz beruflicher Belastung Dauergast. „Meist war ich bei etwa 13 von 17 Heimspielen pro Saison dabei.“ Sein Lieblingsspieler? „Der Brasilianer Ronny. Seine Freistöße waren Klasse! Das war eine schöne Zeit.“

Auf Nachfrage sagte Stepan Timoshin dieser Zeitung: „In Sachen Hauptsponsoring habe ich ein Angebot über 1,5 Millionen Euro abgegeben. Mit Geschäftsführer, Herrn Herrich und mit Präsident Kay Bernstein, habe ich nicht geredet, aber mit einigen anderen Leuten, die bei Hertha etwas zu sagen haben.“ Timoshin wirft Hertha vor, dass man ihn abblitzen ließ und erst gar keine Verhandlungen mit ihm zugelassen habe. „Sie waren so sehr von sich selbst überzeugt, dass sie das Hauptsponsoring lieber an einen Wettanbieter vergaben, der vielleicht einige Hunderttausend Euro mehr bietet, als an einen Berliner Jung-Unternehmer wie mich, der seit seiner Kindheit dem Verein verbunden ist.“

Bleibt die Frage, mit wem Timoshin bei Hertha geredet hat …



Die Verantwortlichen bei Hertha BSC sehen die Situation völlig anders. Geschäftsführer Thomas E. Herrich versichert: „Es gab keinen Anruf, keine Mail, keine Nachricht von Herrn Timoshin. Ich kenne ihn nicht, nur seine Ausführungen in der Zeitung.“ Auch Präsident Kay Bernstein sagt: „Es gab keinerlei Kontakt zu mir und auch kein Angebot.“

Herthas Wunschlösung scheiterte an der Finanzierung

Im Gegensatz zum Verhältnis Timoshin/Hertha war bei der Hauptsponsorensuche im Sommer tatsächlich Fakt, dass Hertha außer mit CrazyBuzzer auch mit der in Deutschland, Österreich und der Schweiz führenden Plattform für Fußballtrainer-Ausbildung Trainr aus Karlsruhe in aussichtsreichen Verhandlungen stand. Deren Knowhow hätte man auch gut in der Hertha-Jugend-Akademie verwenden können. „Das wäre unsere Wunschlösung gewesen“, sagt Kay Bernstein, „es scheiterte letztendlich an der Finanzierung.“ Aus Karlsruhe heißt es, dass alles mit heißer Nadel gestrickt war und man am Ende leider keine Einigung erzielen konnte. Hertha aber sei ein toller Verein.

Noch einmal zurück zur schillernden Figur des Stepan Timoshin. Der sagte in einem Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) Anfang September forsch: „Wenn ich 30 bin, will ich Hertha-Präsident sein.“ Steht diese Aussage noch? Zu dieser Zeitung sagte der Jung-Unternehmer am Montag: „Ich konzentriere mich jetzt auf die Weiterentwicklung meines Unternehmens und habe ein tolles Team hinter mir. Irgendwann habe ich vor, zu kandidieren.“



Mitglied bei Hertha BSC ist er allerdings im Moment nicht.