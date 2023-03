Schlaue Fußballspieler: Diese fünf Profis erlangten einen akademischen Grad

Fußballspieler haben den Ruf, nicht besonders intelligent zu sein. Auch, weil sie oft gezwungen sind, ihre Bildung der sportlichen Karriere zu opfern. Dennoch beweisen einige Spieler, dass es auch anders geht: Sie haben neben ihrer Karriere auf dem Platz auch eine beeindruckende akademische Laufbahn hingelegt.

Diese Fußballer haben erfolgreich einen Universitätsabschluss erworben und somit bewiesen, dass es möglich ist, beides zu schaffen – im Sport wie an der Uni punkten: Gerard Piqué, Giorgio Chiellini, Robert Lewandowski, Robin Gosens und Andrés Iniesta.

FC-Barcelona-Star Gerard Piqué vor Anpfiff eines Spiels gegen Celta Vigo NurPhoto/imago

1. Gerard Piqué: Früher selbst Student, heute verliebt in eine Studentin

Zuletzt sorgte die FC-Barcelona-Legende für Schlagzeilen wegen des Endes seiner 12-jährigen Liebesbeziehung mit Sängerin Shakira. Piqué erschien sogar in einem Twingo-Auto, weil die kolumbianische Sängerin in einem Rache-Song angedeutet hatte, dass ihr Ex „einen Ferrari gegen einen Twingo eingetauscht hätte“. Shakira bezog sich auf Piqués neue Geliebte, die 23-jährige Universitätsstudentin Clara Chía Martí.

Vermutlich sehnte sich der Star nach seiner Unizeit: Er selbst hat Wirtschaftswissenschaften an der Universität von Barcelona studiert und seinen Abschluss im Jahr 2010 mit einer Note von 8,3 von 10 im spanischen Benotungssystem abgeschlossen. Zudem besuchte der Profi einen Kurs über Wirtschaft der Unterhaltungsmedien und Sport an der renommierten Harvard-Universität.

Giorgio Chiellini in Aktion: der Italiener hier mit dem Trikot vom Los Angeles Football Club Zuma Wire/imago

2. Giorgio Chiellini: Ein Leben für Juventus Turin

Der frühere Juventus-Turin-Spieler gilt als einer der erfolgreichsten Innenverteidiger Italiens. Trotzdem fand er die Zeit, um wichtige akademische Ziele zu erreichen. Vergangene Saison wechselte der Fußballer zum Los Angeles Football Club, wo er bei der Teilnahme an zwölf Spielen ein Tor schießen konnte. Mit Juventus und der Nationalmannschaft hat Chiellini fast alle wichtigen Trophäen gewonnen. Der 37-Jährige wollte sich aber auch akademisch profilieren – und auch das schaffte er meisterhaft.

Giorgio Chiellini hat nämlich an der Universität Turin Wirtschaftswissenschaften studiert und seinen Abschluss im Jahr 2010 mit der Endnote 109 von 110 abgeschlossen. Der Titel seiner Abschlussarbeit als Betriebswirt lautete „Die Bilanzen von Fußballklubs am Beispiel von Juventus Turin“. Sieben Jahre später schaffte Chiellini auch seinen Master, ebenfalls an der Universität von Turin. Den zweiten Abschluss vollendete Chiellini mit der Bestnote 110 von 110 cum laude. Schwerpunkt seiner Masterarbeit war ebenfalls der Klub Juventus Turin, die große Liebe seines Lebens.

Eine Ansicht, die FC-Bayern-Fans wehtut: als der Pole noch bei Bayern spielte imago

3. Robert Lewandowski: Sportwissenschaflter mit Sprachgefühl

„Lewangoalski“, wie ihn Bayern-Legende Thomas Müller nennt, möchte man lieber nicht als Gegner haben. Der polnische Nationalspieler wechselte vergangenes Jahr zum FC Barcelona, wo er nochmal bestätigte, eine richtige Tormaschine zu sein. Der frühere Borussia-Dortmund-Stürmer war aber auch ein fleißiger Student.

Der 34-Jährige hat Sportwissenschaften an der Warschauer Akademie für Leibeserziehung studiert und seinen Bachelorabschluss im Jahr 2013 abgeschlossen. Danach erzielte er in Warschau auch einen Masterabschluss in Sport. Lewandowski ist zudem ein Sprachtalent: Der Fußballprofi spricht fließen Polnisch, Deutsch und Englisch. Außerdem hat er Grundkenntnisse in Spanisch und Russisch.

Vorsicht, Profi am Ball! Die Kugel kann man dem Spanier schwer entreißen. imago

4. Andrés Iniesta: Erfolgreich im Mittelfeld und im Japanischen

Iniesta gilt als einer der besten Mittelfeldspieler aller Zeiten. 16 Jahre lang spielte er beim FC Barcelona, bevor er im Jahr 2018 zum japanischen Klub Vissel Kobe wechselte. Zusammen mit Xavi und Sergio Busquets formte der Spanier eines der erfolgreichsten Mittelfelder in der Fußballgeschichte. Zwischen Champions-League- und Weltmeisterschafts-Siegen erhielt Iniesta im Jahr 2019 einen Abschluss in Sportwissenschaften von der Universidad Catolica San Antonio de Murcia (UCAM).

Darüber hinaus spricht Andrés Iniesta fließend Spanisch, Katalanisch, Englisch und Japanisch. Die letzteren Sprachen lernte der Champion, um sich besser bei internationalen Medienauftritten präsentieren zu können und sich in seiner Zeit bei Vissel Kobe in Japan anzupassen. Katalanisch und Spanisch sind seine Muttersprachen, da er aus Kastilien-La Mancha in Spanien stammt.

Robin Gosens (28) im Inter-Mailand-Trikot: Er schaffte gerade seinen Bachelor in Psychologie. Agefotostock/imago

5. Robin Gosens: Batmans Helfer hat einen Psychologie-Abschluss

Der deutsch-niederländische Außenverteidiger wurde in Italien bei Atalanta Bergamo – und wegen seines Vornamens als Batmans Sidekick – bekannt, wo er fünf Jahre lang spielte. Vergangene Saison wechselte er dann zu Inter Mailand. Am 17. März 2023 teilte der Spieler auf den sozialen Medien mit, dass er nach vier Jahren seinen Bachelor of Science in Psychologie erfolgreich abgeschlossen hatte. Zuvor absolvierte er nach dem Abitur eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann.

„Psychische Probleme sind nicht nur im Fußball-Business, sondern gesamtgesellschaftlich nach wie vor ein zu großes Tabuthema! Man kann als Mensch nur dauerhaft funktionieren, wenn der Kopf frei ist. Wenn er das also nicht ist, sollte man sich Hilfe suchen. Das ist ein Zeichen von wahrer Stärke“, schrieb Gosens auf Instagram. Der 28-Jährige spricht fließend Deutsch, Niederländisch und Englisch.