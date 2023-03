Sportanwalt zur Russland-Frage bei Olympia: „IOC auf Irrweg“ Sollen russische Sportler bei Olympia starten dürfen oder nicht? Die Antwort des IOC auf diese heikle Frage steht aus. Die Deutsche Vereinigung für Sportrech... dpa

ARCHIV - Die Olympischen Ringe finden 2024 in Paris statt. Michel Euler/AP/dpa

München -Thomas Summerer, Präsident der Deutschen Vereinigung für Sportrecht, hat das IOC für seine Haltung in der Frage der Olympia-Teilnahme russischer Sportler kritisiert. Anstatt eine rote Linie zu ziehen, nachdem Russland wiederholt den olympischen Frieden verletzt habe, übe sich das Internationale Olympische Komitee in einer realitätsfremden Politik der Zugeständnisse und Beschwichtigungen, schrieb der 62-Jährige in der Zeitschrift „Sport und Recht“. Das IOC sei „auf dem Irrweg“.