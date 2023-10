Sportchef: Noch nicht am Punkt für kurzfristige Transfers

Berlin -Alba Berlin will wegen der Personalsorgen im Center-Bereich vorerst noch keinen Spieler nachverpflichten. In einem Interview auf der Homepage des Basketball-Bundesligisten sagte Sportdirektor Himar Ojeda am Donnerstag: „Natürlich muss man auch mal kurzfristige Transfers tätigen, allerdings befinden wir uns noch nicht an diesem Punkt.“

Er beobachte die Situation immer ganz genau. „Wenn wir aber jemanden holen, der nicht in der Lage ist, in unseren Rhythmus zu finden, hat es keinen Sinn. Wenn wir jemanden nachverpflichten, muss es sich auf lange Sicht lohnen“, erklärte der 51 Jahre alte Spanier: „Vielleicht bekommen jetzt auch unsere Jugendspieler mehr Chancen.“

Das sehr junge und neuformierte Team aus der Hauptstadt muss derzeit ohne die beiden Center Yanni Wetzell und Khalifa Koumadje auskommen. „Es wird jetzt umso länger dauern, als Mannschaft den nötigen Rhythmus zu finden, und das auch noch während wir pro Woche mehrere Spiele absolvieren müssen. Das wird sich natürlich auf unsere Leistungen in den nächsten Wochen auswirken“, erklärte Ojeda. „Abgesehen von der NBA gibt es kaum Teams auf professionellem Level, die bereit sind, einen Neuanfang zu wagen und langfristiger als eine Saison zu denken. Ich bin sehr froh, dass wir hier so arbeiten können. Wir wollen über einen längeren Zeitraum unseren speziellen Spielstil mit ganz bestimmten Spielertypen etablieren.“