Sportdirektor Werner verlässt Carl Zeiss Jena

Jena -Der personelle Wirbel geht bei Fußball-Regionalligist FC Carl Zeiss Jena weiter. Nach der Freistellung von Trainer Andreas Patz und der Verpflichtung von Interimstrainer Henning Bürger verlässt nun Sportdirektor Tobias Werner den Club. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Patz war am Sonntag von seinen Aufgaben entbunden worden, Bürger trat seinen Posten am Montag an. Werner habe um die Auflösung seines Vertrages gebeten, um sich ab 1. Dezember „einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen“.