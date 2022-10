Sprachtrick von Leipzigs Nyland: Deutsch mit der Kicker-App Örjan Nyland hat insgeheim gewusst, dass es ihn in seiner Karriere noch einmal zurück nach Deutschland führen würde. Und so blieb der Torwart von Fußball-Bun... dpa

Leipzigs Torwart Örjan Nyland jubelt über den Sieg im Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen. Sebastian Kahnert/dpa

Leipzig -Örjan Nyland hat insgeheim gewusst, dass es ihn in seiner Karriere noch einmal zurück nach Deutschland führen würde. Und so blieb der Torwart von Fußball-Bundesligist RB Leipzig sprachlich am Ball - mit ungeahnter Hilfe des Fachmagazins Kicker.