Sprint-Trio um Hinze bei Champions League in Berlin am Start

Berlin (dpa/bb) – -Neben der fünffachen Weltmeisterin Emma Hinze aus Cottbus sind auch ihre Nationalmannschaftskollegen Lea Sophie Friedrich (Cottbus) und Stefan Bötticher (Chemnitz) in der zweiten Saison der UCI Track Champions League am Start. Das gab die Serie am Freitag bekannt. Die fünf Rennen umfassende Königsklasse des Bahnradsports kommt in ihrer zweiten Saison erstmals auch nach Deutschland und gastiert am 19. November im Berliner Velodrom.Friedrich, ebenfalls fünffache Weltmeisterin, hatte in der Premierensaison 2021 hinter Hinze den zweiten Platz in der Sprint-Klasse belegt. Bötticher belegte hinter Doppel-Olympiasieger Harrie Lavreysen aus den Niederlanden den zweiten Rang.