Sprinter Bauhaus gibt bei Tour auf

Courchevel -Phil Bauhaus ist auf der 17. Etappe der Tour de France ausgestiegen. Der Sprinter fuhr auf der schweren Bergetappe nach Courchevel schon nach dem ersten von insgesamt vier Anstiegen allein am Ende des Feldes.

Der 28-Jährige drohte, aus dem Zeitlimit zu fallen. Etwa 105 Kilometer vor dem Ziel gab der Bocholter schließlich auf. Bauhaus hatte in den Massensprints der Tour mit einem zweiten und zwei dritten Plätzen auf sich aufmerksam gemacht.

„Wenn ich rausfalle, wird es schwer“, hatte Bauhaus bereits vor der Etappe mit Blick auf das Gruppetto gesagt. In dieser Gruppe schließen sich in den Bergen die Sprinter zusammen und unterstützen sich gegenseitig. Nach dem Einzelzeitfahren am Dienstag klagte Bauhaus bereits über große Müdigkeit und meinte: „Die Tour ist bisher mit Abstand das Schwerste, was ich bisher gemacht habe.“

Bei der aktuellen Tour müssen über 55.000 Höhenmeter bewältigt werden, allein am Mittwoch waren es rund 5400 Höhenmeter. So schwer war die Frankreich-Rundfahrt seit über zehn Jahren nicht mehr.