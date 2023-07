Sprinterin Mayer muss verletzt für WM absagen

Wetzlar -Die deutsche Sprinterin Lisa Mayer fällt wegen einer Verletzung für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften im August aus.

Die 27-Jährige vom Sprint-Team Wetzlar habe sich im Training am Bizeps verletzt, teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband DLV am Samstag mit. Damit fehle sie sowohl bei den nationalen Meisterschaften in Kassel (8./9. Juli) als auch bei der WM in Budapest (19. bis 27. August).

„Die Verletzung kam aus dem Nichts und hat mit meinen früheren Verletzungen nichts zu tun“, sagte Mayer. „Es ist erst einmal ein Schock, ein herber Rückschlag. Der Weg bis zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris wird definitiv nicht einfacher, aber es geht immer irgendwie weiter.“

Mayer hatte in der 4x100-Meter-Staffel bei der EM 2022 in München gemeinsam mit Alexandra Burghardt, Gina Lückenkemper und Rebekka Haase Gold gewonnen. „Das ist natürlich eine Hiobsbotschaft für uns und tut mir unwahrscheinlich leid für Lisa, die in der Vergangenheit immer wieder durch Verletzungen Rückschläge erlitten hat“, sagte DLV-Sportdirektor Jörg Bügner über den Ausfall.