„Spüre viel Vertrauen“: Coach treibende Kraft für Lukebakio

ARCHIV - Hertha BSC Berlins Dodi Lukebakio jubelt nach dem Spiel. Tom Weller/dpa/Archivbild

Bradenton -Für Dodi Lukebakio von Hertha BSC hat Trainer Sandro Schwarz große Anteile an der Leistungsentfaltung des Offensivspielers in der Fußball-Bundesliga. „Für mich ist es wichtig, einen Trainer zu haben, der direkt ist und dir ehrlich sagt, was er von dir denkt. Deswegen besteht diese Verbindung zwischen uns“, sagte der 25 Jahre alte Belgier dem „Tagesspiegel“ (Sonntag), „ganz ehrlich: Ich könnte es gar nicht besser haben. Ich spüre viel Vertrauen.“ Lukebakio ist mit sieben Toren und zwei Vorlagen nach 15 Liga-Spielen Topscorer der Berliner.