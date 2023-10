Spurs-Profi Udogie rassistisch beleidigt - Club wehrt sich

London -Der 20 Jahre alte Fußball-Profi Destiny Udogie von Tottenham Hotspur ist nach dem 2:1-Heimsieg gegen den FC Liverpool rassistisch beleidigt worden.

„Wir sind empört über die rassistischen Botschaften, die nach dem Spiel gegen Liverpool an Destiny Udogie in den sozialen Medien gerichtet wurden. Wir stehen an deiner Seite, Destiny“, teilte der englische Premier-League-Club am Montag mit. Der Verein werde mit der Liga „zusammenarbeiten und, wo möglich, gegen jede Person vorgehen, die wir identifizieren können“, hieß es weiter.

Der Verteidiger aus Italien stand in allen sieben Premier-League-Spielen in der Startelf des Teams von Trainer Ange Postecoglou.

Die Antidiskriminierungsorganisation Kick It Out teilte mit, sie sei „entsetzt“, dass Udogie ins Visier genommen wurde. Man sei „zutiefst besorgt darüber, dass Spieler in den sozialen Medien nach Spielen ständig auf die schlimmste Weise angegriffen werden, und es ist wichtig, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden“, hieß es in einem Statement. Seit Beginn der Saison wurden Spieler fast jedes Wochenende angegriffen.