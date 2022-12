Stadionbetriebs AG „An der Alten Försterei“ mit Überschuss Bei der „An der Alten Försterei“ Stadionbetriebs AG, deren Hauptgeschäftspartner Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin ist, hat es im Geschäftsjahr 2021/20... dpa

ARCHIV - Schlangen bilden sich an den Zugängen zur Union-Tribüne im Stadion An der Alten Försterei. Paul Zinken/dpa

Berlin -Bei der „An der Alten Försterei“ Stadionbetriebs AG, deren Hauptgeschäftspartner Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin ist, hat es im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Überschuss gegeben. Die Summe in Höhe 171.138,76 Euro werde jedoch mit dem Verlustvortrag von 3.051.100,67 Euro verrechnet und als Bilanzverlust des Geschäftsjahres 2021/2022 in einer Gesamthöhe von 2.879.961,91 Euro auf neue Rechnung vorgetragen, hieß es in einer Mitteilung am Montagabend. Auch das Geschäftsjahr 2021/2022 war noch in Teilen von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt.