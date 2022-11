Starke Bayern holen Sieg um Sieg - BVB-Patzer in Wolfsburg Der FC Bayern ist in der Bundesliga nicht aufzuhalten. Beim klaren Heimsieg gegen Bremen überzeugen auch einige Nationalspieler. Dortmund droht den Anschluss... dpa

Bayerns Leon Goretzka jubelt über sein Tor zum 3:1. Sven Hoppe/dpa

München/Wolfsburg -Der FC Bayern München reiht in der Fußball-Bundesliga weiter Sieg an Sieg und nimmt Kurs auf die elfte Meisterschaft in Serie.