Starker Mitgliederzuwachs im Berliner Fußball-Verband

Berlin -Der Berliner Fußball-Verband (BFV) hat die Marke von 200.000 Mitgliedern geknackt. Im Vergleich zum Vorjahr registrierte der BFV 19 285 Neuanmeldungen in seinen Mitgliedsvereinen und kam mit Stand 1. Januar 2023 auf eine Zahl von insgesamt 206 419 Mitgliedern, wie der Verband am Donnerstag mitteilte. 2022 hatten 187 134 dem BFV angehört. „Es ist erfreulich zu sehen, dass die Fußballbegeisterung in Berlin weiterhin steigt und sich auch in der Anzahl der Fußballer:innen in den Berliner Vereinen niederschlägt. Es ist eine Belohnung für die tolle Arbeit, die auf den vielen Ebenen des Berliner Fußballs verrichtet wird“, sagte BFV-Präsident Bernd Schultz.

Im Erwachsenenbereich stießen 13.579 neue Mitglieder zu den berücksichtigten 379 Vereinen, 5.706 Kinder und Jugendliche traten in die Vereine ein. 3.432 Frauen sind mit dem Fußball neu verbandelt, sodass der Verband nun 27.996 weibliche Mitglieder zählt. Zudem freut sich der BFV über 125 neue Unparteiische, somit ist die Zahl mit insgesamt 1.024 Schiedsrichtern erstmals nach vier Spielzeiten wieder in den vierstelligen Bereich vorgedrungen.