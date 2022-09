Start-Reiter Wahler nach WM-Auftakt in Italien: „Mist“

Die deutsche Mannschaft hat einen schwachen Auftakt in die Vielseitigkeits-Weltmeisterschaft in Italien erwischt.

Der erste Reiter Christoph Wahler hatte zu Beginn der Dressur Probleme mit seinem Pferd Carjatan und erhielt 32,8 Strafpunkte. „Das ist eine große Enttäuschung“, gab der 28 Jahre alte WM-Debütant aus Bad Bevensen zu.

„Mist“, lautete einer seine ersten Kommentare. Sein 13 Jahre alter Wallach habe sich zu Beginn „vor irgendetwas erschreckt“. Er sei „enttäuscht von mir selber, dass ich ihm da nicht helfen konnte“, sagte Wahler, der in Rocca di Papa als erster von 89 WM-Teilnehmern ins Viereck musste. „Am Ende hat er es aber wieder rausgerissen“, sagte Bundestrainer Peter Thomsen.

Zweites deutsches Paar am Donnerstag sind Sandra Auffarth aus Ganderkesee und Viamant. Am Freitag reiten Tokio-Olympiasiegerin Julia Krajewski mit Amande und der dreimalige Olympiasieger Michael Jung aus Horb mit Chipmunk. Nach dem Geländeritt am Samstag fällt die Entscheidung am Sonntag im Springen.