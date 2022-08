Liverpool - Eine Reporter-Frage nach einer möglichen Startschwäche des FC Liverpool hat bei Jürgen Klopp für Verstimmung gesorgt.

Das sei eine „blöde Frage“, sagte der deutsche Trainer des englischen Fußball-Erstligisten bei einer Pressekonferenz: „Ich mag es nicht, wenn du eine Sache in den Statistiken oder sonstwo findest, hier herkommst und es mir erzählst, als wäre es die Wahrheit. Das ist es nicht. Wenn die Wahrheit so einfach wäre, wäre mein Leben sehr viel einfacher. Das wäre wirklich cool.“

Klopp passte es vor allem nicht, dass die Journalistin einen Quervergleich zur Vorsaison herzustellen versuchte. „Das kann man nicht vergleichen“, meinte der 55-Jährige sichtlich angesäuert. Man könne „nicht in allen Phasen des Spiels überlegen sein“, betonte Klopp: „Du hast 64 Spiele und du kämpfst dich da irgendwie durch.“

Liverpool war am ersten Spieltag der neuen Saison in der Premiere League bei Aufsteiger FC Fulham nicht über ein 2:2 hinausgekommen. Dabei hatten die Reds zur Halbzeit mit 0:1 zurückgelegen. Am kommenden Montag tritt das Klopp-Team zu Hause gegen Crystal Palace an.