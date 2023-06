Statt Hertha BSC jetzt SC Paderborn? Max Kruse wird von Zweitligisten umworben

Der frühere Nationalspieler Max Kruse würde gern wieder Fußball spielen - zur Not auch in der Zweiten Liga.

Der frühere Nationalspieler Max Kruse würde gern wieder Fußball spielen - zur Not auch in der Zweiten Liga. Michael Matthey/dpa

Max Kruse hier, Max Kruse da. Seit einiger Zeit ist bekannt, dass der 35 Jahre alte Profifußballer Max Kruse, der aktuell ein Profifußballer ohne Verein ist, so einiges tun würde. „Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich niemals zu Hertha gehe, weil ich bei Union gespielt habe. Wenn Hertha meine einzige Option wäre im Sommer.... Bevor ich arbeitslos bleibe, würde ich das natürlich auch machen“, ließ der exzentrische Sportler kürzlich verlauten. Und dachte sich der SC Paderborn wohl: Na, dann fragen wir mal an. Nach Informationen von Sky zeigt der Zweitligist jedenfalls Interesse an dem früheren Nationalspieler, der zuletzt weniger auf dem Rasen als am Pokertisch in Las Vegas zum Zocken kam.

Der VfL Wolfsburg beendete den Vertrag mit Kruse im November 2022

Ende November 2022 hatte der Bundesligist VfL Wolfsburg die Zusammenarbeit mit dem Offensivspieler beendet. Vor seinem Engagement beim VfL trug Kruse unter anderem die Trikots des 1. FC Union Berlin, von Fenerbahce Istanbul, Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach und des SC Freiburg. Noch seien allerdings einige Transferdetails zu klären, hieß es bei Sky. „Es handelt sich um Gerüchte und zu einzelnen Spielern äußern wir uns nicht“, wiegelte Kommunikationsleiter Matthias Heck ab.

Und falls es nichts wird mit einem neuen Vereinsemblem auf der Trikotbrust, hat Kruse inzwischen ja für eine Alternative gesorgt. Zum Geburtstag seiner Ehefrau Dilara ließ sich der Fußballer, der gerade erst eine Absage von Hannover 96 bekommen hat, Dilaras Porträt auf die linke Brusthälfte tätowieren. In Paderborn jedenfalls haben sie Erfahrung mit exzentrischen Sportlern: 2015 heuerte Stefan Effenberg dort an - und war nach sechs Monaten wieder weg.