Stete Steigerung: Füchse-Trainer träumt von Champions League Beim Handball-Bundesligisten Füchse Berlin wächst die Sehnsucht nach dem Erreichen der Champions League immer stärker an. „Die Champions League ist das Größt... dpa

ARCHIV - Berlins Trainer Jaron Siewert gestikuliert an der Seitenlinie. Frank Molter/dpa/Archivbild

Berlin -Beim Handball-Bundesligisten Füchse Berlin wächst die Sehnsucht nach dem Erreichen der Champions League immer stärker an. „Die Champions League ist das Größte im Handball. Das ist auch Traum eines jeden Trainers, dort anzutreten“, sagte Füchse-Trainer Jaron Siewert der „Berliner Morgenpost“ (Donnerstag) vor dem Spiel gegen Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen am Abend (19.05 Uhr/Sky). Für die junge Saison will der 28-Jährige in der Bundesliga, im Pokal und der European League „um alle drei Titel möglichst lange mitspielen“.