Stöger sieht Bayer gegen Ex-Club als Favorit

Wien -Im Vorjahr hat Peter Stöger mit Ferencvaros Budapest Bayer Leverkusen in der Europa League geschlagen, dennoch ist der Bundesligist beim Wiedersehen im Achtelfinal-Hinspiel an diesem Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) für ihn der Favorit.

„Wenn der ungarische Meister gegen Leverkusen spielt, kann man ausschließen, dass der ungarische Meister der Favorit ist“, sagte der langjährige Bundesliga-Trainer, der bei den Ungarn im Vorjahr kurz nach dem 1:0-Erfolg gegen Bayer beurlaubt wurde, der Deutschen Presse-Agentur.

Trainer Alonso „ist großartig“

„Das lag vor allem an unterschiedlichen Auffassungen über die künftige Ausrichtung“, sagte Stöger nun. Es sei schon ungewöhnlich, „dass das so kurz nach dem relativ größten internationalen Erfolg passierte, denn so haben sie den Sieg gegen Leverkusen bewertet“. Dennoch sei das Verhältnis in Ordnung: „Zwischen uns ist alles okay.“ Mit Nachfolger Stanislaw Tschertschessow, der einst für Dynamo Dresden in der Bundesliga im Tor stand und Russland bei der Heim-WM 2018 als Nationalcoach betreute, habe er sich bei der Amtsübergabe gut ausgetauscht.

Große Freude hat Stöger aber vor allem an Leverkusens Trainer Xabi Alonso. „Das ist schon ein geiler Typ“, sagte der 56-Jährige. Er wolle ihn aus der Distanz noch nicht detailliert als Trainer beurteilen. „Aber als Typ, vom Charisma her und wie er gekickt hat, das ist schon großartig“, sagte Stöger.