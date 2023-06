Strafe rechtskräftig: Kessens verpasst restliche Finalspiele

Neu-Ulm -Die Telekom Baskets Bonn müssen in der restlichen Finalserie der Basketball-Bundesliga ohne Center Michael Kessens auskommen. Die verhängte Sperre von drei Spielen sei rechtskräftig, teilte die BBL am Mittwoch nach einer Berufung der Bonner mit.

„Anders als während der Hauptrunde ist in den Playoffs bei Entscheidungen der Spielleitung wegen einer Disqualifikation eines Spielers keine Berufung möglich“, hieß es von der Liga. Die Änderung wurde demnach im Juli 2022 von den Clubs beschlossen, „da bei der derzeitigen schnellen Abfolge der Spiele in den Playoffs umfassende Schiedsgerichts-Verfahren nicht gewährleistet werden können“.

Stoß „emotional und unangemessen“

Der 32 Jahre alte Kessens wird den Bonnern damit am Mittwoch (20.30 Uhr) und am Freitag (20.30 Uhr) in den Finalspielen drei und vier bei Ratiopharm Ulm zu fehlen. Auch ein fünftes Finale in eigener Halle am Sonntag (15.00 Uhr) würde er verpassen.

Kessens hatte eingestanden, bei seinem Stoß gegen einen Gegenspieler „emotional und unangemessen“ reagiert zu haben, nachdem er mehrere Sekunden lang festgehalten wurde. Die Liga wertete den Vorfall als Tätlichkeit. In der Serie im Modus Best-of-five steht es nach zwei Partien 1:1. Beide Teams haben bislang noch keinen Bundesliga-Meistertitel erobert.