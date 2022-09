Streamer-Team NNO steigt in erste Liga der Prime League auf No Need Orga hat sich in der Relegation den Aufstieg in die erste Division der deutschsprachigen League-of-Legends-Liga Prime League gesichert. Das Streamer-... dpa

ARCHIV - Tolkin war mit einer starken Leistung maßgeblich am Aufstieg von NNO in die erste Division der Prime League beteiligt. Gerald Matzka/dpa

Berlin -No Need Orga hat sich in der Relegation den Aufstieg in die erste Division der deutschsprachigen League-of-Legends-Liga Prime League gesichert. Das Streamer-Team konnte gegen Hertha BSC einen 0:2-Rückstand komplett aufholen.