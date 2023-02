Strecken in Oberhof für Biathlon-WM bereit Vor Kurzem lag in Oberhof kein Schnee und es war viel zu warm. Manche fragten sich schon, kann die Biathlon-WM überhaupt stattfinden? Oder nur mit Kunstschne... dpa

Oberhof -Eine Woche vor dem Start der Biathlon-WM in Oberhof läuft die Präparierung der Strecken in der Arena am Rennsteig nach Plan.