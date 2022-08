Freiburg - Trainer Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg sieht die Klimakrise und die auch in Deutschland seit Monaten anhaltende Hitze und Trockenheit mit Sorge.

Das Wetter sei „schlimm und besorgniserregend“, sagte der 57-Jährige, dessen Team an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) auf Borussia Dortmund trifft.

„Seit Jahren wissen wir es. Seit vielen Jahren habe ich große Freude, wenn es anfängt zu regnen. Das hat Gründe“, so Streich. „Aber es hat sich halt auch nichts verändert groß. Und ich habe sehr große Bedenken, dass sich etwas verändern wird in unserer Haltung insgesamt. Es werden ein paar kleine Sachen gemacht. Und dann wird es so weitergehen. Die Frage ist halt, wie es dann aussieht mit Wasser und Vegetation und so weiter. Daher hat der Fußball, glaube ich, nicht die erste Relevanz. Andere Dinge sind viel, viel wichtiger.“

Was die Partie gegen Dortmund betrifft, sei er „froh, dass wir abends spielen, damit es nicht ganz so heiß ist“, sagte Streich weiter.