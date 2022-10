Streit eskaliert: Windhorst bietet Hertha seine Anteile an Am Ende einer Zusammenarbeit voller Missverständnisse steht ein Eklat. Investor Windhorst bietet Hertha BSC den Rückkauf seiner Anteile an. Doch trotz der An... David Langenbein Jens Marx dpa

ARCHIV - Unternehmer Lars Windhorst wartet auf den Beginn einer Mitgliederversammlung. - Nutzung nur nach schriftlicher Vereinbarung mit der dpa Soeren Stache/dpa/Archiv

Berlin (dpa) – -Es ist der endgültige Bruch in der viel belasteten Beziehung zwischen Hertha BSC und Investor Lars Windhorst. Nach dem jüngsten Eklat um eine angebliche Kampagne durch ein israelisches Sicherheitsunternehmen will der Investor seine Zusammenarbeit mit dem Fußball-Bundesligisten beenden. Er bietet dem Hauptstadt-Verein den Rückkauf der für 374 Millionen Euro erworbenen Anteile an.