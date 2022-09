Streit um Kündigung: Torwart Jarstein verklagt Hertha BSC Torhüter Rune Jarstein hat Hertha BSC wegen seiner Kündigung in Folge eines heftigen Disputs mit Torwart-Coach Andreas Menger verklagt. „Ich kann bestätigen,... dpa

Berlin -Torhüter Rune Jarstein hat Hertha BSC wegen seiner Kündigung in Folge eines heftigen Disputs mit Torwart-Coach Andreas Menger verklagt. „Ich kann bestätigen, dass es ein Verfahren von Herrn Jarstein gegen die Kündigung seines Arbeitsverhältnisses gibt und am 1. November 2022 um 12.45 Uhr ein Gütetermin vor dem Arbeitsgericht Berlin - nach jetzigem Stand - stattfinden wird“, sagte Klaus Mittelstädt, Sprecher des Landesarbeitsgerichts Berlin, der „Bild“-Zeitung am Montag. Dies bestätigte er auch der Deutschen Presse-Agentur.