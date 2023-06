Struff offiziell deutsche Nummer eins vor Zverev

Stuttgart/Halle/Westfalen -Stuttgart-Finalist Jan-Lennard Struff ist nun auch offiziell als neuer Tennis-Weltranglisten-21. erneut die deutsche Nummer eins vor Alexander Zverev.

Der Hamburger Olympiasieger steht als 22. einen Platz hinter Struff, wie aus dem Ranking hervorgeht.

Struff hatte sich mit seinen Auftritten in Stuttgart die beste Weltranglistenplatzierung seiner Karriere gesichert. Das Finale am Sonntag verlor der Sauerländer gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe knapp mit 6:4, 6:7 (1:7), 6:7 (8:10). Struff verpasste damit erneut seinen ersten ATP-Titel. In dieser Woche starten beide im westfälischen Halle.

An der Weltranglistenspitze steht weiter der serbische Rekord-Grand-Slam-Gewinner Novak Djokovic aus Serbien vor dem Spanier Carlos Alcaraz. Bei den Damen führt weiterhin die Polin Iga Siwatek die Rangliste an. Beste Deutsche ist Tatjana Maria, die Schwäbin steht als 66. vor der Andernacherin Anna-Lena Friedsam, die auf Rang 88 geführt wird. Die Dortmunderin Jule Niemeier fiel auf Platz 120 ab.