Stürmer Jovetic fehlt Hertha gegen Bayern Hertha BSC muss im Bundesliga-Heimspiel gegen Bayern München am Wochenende auf Angreifer Stevan Jovetic verzichten. Der Montenegriner habe eine leichte Zerru... dpa

ARCHIV - Herthas Stevan Jovetic greift sich an den Kopf. Soeren Stache/dpa

Berlin -Hertha BSC muss im Bundesliga-Heimspiel gegen Bayern München am Wochenende auf Angreifer Stevan Jovetic verzichten. Der Montenegriner habe eine leichte Zerrung am Hüftbeuger, sagte Hertha-Trainer Sandro Schwarz am Montag nach dem Start in die Trainingswoche vor der Partie gegen den deutschen Fußball-Serienmeister am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Jovetic war im Spiel bei Werder Bremen (0:1) am Freitagabend in der ersten Halbzeit verletzt ausgewechselt worden.