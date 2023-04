Stürmer Jovetic verlässt Hertha nach dieser Saison wieder Stevan Jovetic wird einem Medienbericht zufolge Hertha BSC nach zwei Jahren wieder verlassen. Laut „Bild“ (Dienstag) sind die Details der Options-Klausel für... dpa

Berlin -Stevan Jovetic wird einem Medienbericht zufolge Hertha BSC nach zwei Jahren wieder verlassen. Laut „Bild“ (Dienstag) sind die Details der Options-Klausel für eine weitere Saison im Vertrag des 33 Jahre alten Fußball-Profis aus Montenegro der Grund. Jovetic hätte demnach in 60 Prozent der Meisterschaftspartien des erneut vom Abstieg bedrohten Berliner Bundesligisten mindestens 45 Minuten spielen müssen. Allein in der aktuellen Saison stand er aber in 14 von 26 Spielen verletzungsbedingt nicht mal im Kader. Auch in seiner ersten Spielzeit für die Hertha nach seinem ablösefreien Wechsel von der AS Monaco in die deutsche Hauptstadt fehlte er mehrfach wegen Blessuren.