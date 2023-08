Stuttgart verdrängt Bayern von der Tabellenspitze, Leverkusen schlägt RB Leipzig

Bayer Leverkusen hat das erste Spitzenspiel der neuen Saison der Fußball-Bundesliga gewonnen. Die Werkself siegte am Sonnabend gegen den DFB-Pokal- und Supercupsieger RB Leipzig mit 3:2 (2:1). In der noch wenig aussagekräftigen Tabelle zog der VfB Stuttgart durch ein 5:0 (2:0) gegen den VfL Bochum an Meister FC Bayern vorbei, der am Freitag mit 4:0 (1:0) bei Werder Bremen gewonnen hatte. Aufsteiger 1. FC Heidenheim kassierte in seinem ersten Bundesliga-Spiel ein 0:2 (0:2) beim VfL Wolfsburg.

Viele Tore bekamen die Zuschauer beim 4:4 (3:3) des FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach zu sehen. Die TSG Hoffenheim unterlag dem SC Freiburg mit 1:2 (0:2).

RB Leipzig hält die Partie nach Rückstand in Leverkusen spannend

Jeremie Frimpong (24.) brachte Bayer im Spiel der möglichen Bayern-Herausforderer in Führung. Jonathan Tah (35.) erhöhte per Kopf. Weil Dani Olmo (39.) für den DFB-Pokalsieger aber schnell den Anschlusstreffer erzielte, blieb die Partie spannend. Jungstar Florian Wirtz (64.) traf in der zweiten Halbzeit sehenswert zum zwischenzeitlichen 3:1, Leipzigs Neuzugang Lois Openda (71.) erzielte das zweite RB-Tor.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Europa-League-Starter Freiburg führte in Sinsheim durch das Eigentor von Attila Szalai (39.) und den Treffer von Roland Sallai (45.+3). Nach der Pause kam Hoffenheim durch Ozan Kabak wieder heran. Aufsteiger Heidenheim geriet durch das Wolfsburger Tor von Jonas Wind (6.) früh in Rückstand, der 24-Jährige erzielte wenig später auch den zweiten VfL-Treffer (27.).

Guirassy und Silas erzielen für Stuttgart jeweils einen Doppelpack

Serhou Guirassy (18.) brachte den VfB in Führung, der in der Vorbereitung auf den ersten Spieltag den Abschied von Kapitän Wataru Endo verkraften musste. Dan-Axel Zagadou (38.) traf zur Pausenführung, Silas Katompa Mvumpa (60./67.) erhöhte, ehe der 27-jährige Guirassy (77.) in seinem 23. Liga-Spiel für den VfB seinen 13. Treffer erzielte.

Für die Gladbacher trafen zunächst Ko Itakura (13.) und Tomas Cvancara (27.), ehe Elvis Rexhbecaj (29.) den Anschluss für die Gastgeber wiederherstellte. Auch auf das dritte Gladbacher Tor durch Nathan Ngoumou (37.) hatte Augsburg mit dem Treffer von Maximilian Bauer (41.) eine schnelle Antwort. Sven Michel (45.+7) erzielte per Foulelfmeter sogar vor der Pause noch den Ausgleich. Rubén Vargas (76.) schien die Partie endgültig gedreht zu haben, doch Cvancara per Foulelfmeter (90.+7) sorgte spät wieder für den Ausgleich.