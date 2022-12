Stützle trifft bei Ottawas Sieg nach Verlängerung Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat beim neunten Saisonsieg seiner Ottawa Senators in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL sein neunt... dpa

Tim Stützle (l) von den Ottawa Senators in Aktion gegen den Torwart der New York Rangers, Igor Shesterkin (31). John Munson/AP/dpa

New York (dpa) – -Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat beim neunten Saisonsieg seiner Ottawa Senators in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL sein neuntes Tor geschossen. Der 20 Jahre alte Stürmer war beim 3:2 (0:1, 1:0, 1:1)-Auswärtssieg nach Verlängerung gegen die New York Rangers erfolgreich.