Superman mit starken Nerven: Berlin Volleys vertrauen im Finale auf Sotola

Kampf in der Luft: BR Volleys-Profi Marek Sotola greift gegen Friedrichshafens Doppelblock an. O. Behrendt/imago

Nach dem 3:1-Sieg der BR Volleys im ersten Play-off-Finale gegen Friedrichshafen hat Benjamin Patch ein Video seines Nachfolgers Marek Sotola bei Instagram kommentiert: „Marek ist es. Punkt“, schrieb der frühere Diagonalangreifer bewundernd über den aktuellen Diagonalangreifer der Berliner. Im Video ist ein Zusammenschnitt von Sotolas Assen in Spiel eins der Best-of-five-Serie um die deutsche Volleyball-Meisterschaft zu sehen: Schlag mit links, der Ball spritzt aus dem Feld des VfB irgendwo hin, Punkt für Berlin, Jubel auf den Rängen. Sieben direkte Punkte servierte der 23 Jahre alte Tscheche mit dem blond gefärbten Sidecut am Montag. „Unglaubliche 7 von 11 Assen gingen auf das Konto unseres Superman“, posteten die BR Volleys. Drei davon waren jeweils die letzten Punkte in den Sätzen eins und zwei. Sotolas Aufschlag funktioniert am besten, wenn sich die Spannung verdichtet, wenn es darauf ankommt. Das zeugt von starken Nerven, von großem Selbstbewusstsein.

Sotolas Familie reist zu den Play-offs aus Tschechien an

Woher nimmt der junge Kerl, der früher das Superman-T-Shirt seines Cousins unter dem Trikot trug, die innere Stärke? „Der Aufschlag ist eines meiner stärksten Elemente. Da habe ich mich verbessert“, sagt Sotola. Vor jedem Service zuppelt er an seiner Halskette, dreht sie in Position. Der Verschluss muss in der Nackenmitte sitzen, das silberne Kreuz unter dem Kehlkopf baumeln. „Es muss genau passen“, sagt Sotola. Dann passt sein Aufschlag auch genau.

Den Anhänger hat er als Amulett von seiner Großmutter bekommen. Die Familie steht hinter dem 2,06 Meter großen Profi aus Budweis, aus der Verbindung schöpft er Kraft. Sein Vater, derzeit U18-Coach in Kolín war Volleyballer, die Mutter Volleyballerin, Sotolas Cousins und Geschwister spielen auch. Vater, Schwester, Onkel sowie ein Freund waren am Montag zum ersten Finalspiel fünf Stunden lang nach Berlin gereist. Sie mussten nach dem Sieg schnell zurück. Sotolas elf Jahre alte Schwester hatte am nächsten Morgen Schule.

Er selbst war sechs, als er mit Volleyball begann. Mit 15 spielte er im zweiten Team von Jihostroj Ceske Budejovice, war schon 1,90 Meter groß und ging zur Sportschule. Als im entscheidenden Viertelfinal-Play-off der tschechischen Meisterschaft 2017 beide Diagonalangreifer ausfielen, musste er ran. „Wir haben den Titel gewonnen. Im gleichen Jahr sind wir mit Tschechiens U19 Europameister geworden“, erzählt Sotola. Dass er als bester Diagonalangreifer ausgezeichnet wurde, so wie 2018 beim EM-Silbermedaillengewinn mit Tschechiens U20, wo er auch bester Aufschläger und bester Scorer wurde, erwähnt er nicht. Europas Volleyballverband CEV nannte Sotola 2022: „The next big thing in Volleyball“.

Sotola ist keiner, der sich herausstellt. Er lässt lieber Aktionen sprechen. Oder das Löwen-Tattoo auf dem rechten Oberarm, das er stechen ließ, weil der böhmische Löwe zu Tschechiens Wappen gehört. Mit 20 war er zwei Meter groß und spielte mit Budweis in der Champions League. Dann wuchs Sotola sechs Zentimeter in einem Jahr. Und Martin Krystof, sein Teamkollege bei Ceske Budejovice und früher lange Libero der BR Volleys, riet: „In Berlin wirst du dich weiterentwickeln.“

Nachdem Sotola über Stade Poitevin Poitiers in Frankreich vorige Saison nach Berlin kam, hat er sich wirklich entwickelt. Schon am Ende seines ersten Jahres übernahm er in den Play-offs die Hauptangreifer-Last, als Patchs Leistungen zu schwanken begannen – und wurde deutscher Meister. „Er ist sehr klar, sehr strukturiert, sehr zielorientiert“, sagt Cedric Enard. Als Patch seine Volleyballpause ankündigte, entschieden sich der Trainer und Manager Kaweh Niroomand, dem Linkshänder die Verantwortung im Diagonalangriff zu übertragen. „Er ist auf gutem Weg, die drei Elemente Aufschlag, Angriff und Block gut zu beherrschen. Und er hat mehrfach bewiesen, dass er sich aus schwierigen Situationen befreien kann. Die mentale Komponente stimmt. Er kommt immer wieder zurück“, sagt Niroomand. Er verlängerte Sotolas Vertrag bis 2025.

In der Champions League glänzte der Tscheche, der mit den BR Volleys im Februar den DVV-Pokal gewann. Überall wurde man auf ihn aufmerksam. „Dass er plötzlich für Perugia als Kandidat erscheint, lässt so einen jungen Mann nicht kalt“, meint Niroomand. Sotola wird jetzt anders beobachtet. Er ist kein Nobody mehr. Der Block des Gegners stellt sich auf ihn ein, kennt seine Schläge. „Ich bin noch ein junger Spieler. Ich muss mehr Varianten finden“, weiß der Tscheche, der auch dadurch beeindruckt, dass ihn geblockte oder ins Aus geschlagene Bälle nicht aus der Fassung bringen: „Ich versuche immer, ruhig zu bleiben. Es nutzt nichts, den Kopf hängen zu lassen. Meine Teamkameraden verlassen sich auf mich. Also zeige ich, dass ich bereit für den nächsten Ball bin.“

An diesem Donnerstag ist Sotola bereit für Spiel zwei der Finalserie (20 Uhr, twitch.tv/spontent) in Friedrichhafens Messehalle. Zu Spiel drei am Sonnabend in Berlin (20 Uhr, Schmelinghalle) reisen dann wieder sein Vater, der Onkel und die Cousins aus Tschechien zur Unterstützung an, vielleicht sogar zum Feiern der nächsten deutschen Meisterschaft.