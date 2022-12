Superstar Messi: „Wissen, wozu wir imstande sind“

Und läuft, und läuft...: Argentiniens Superstar Lionel Messi in Aktion.

Und läuft, und läuft...: Argentiniens Superstar Lionel Messi in Aktion. Tom Weller/dpa

Lusail -Superstar Lionel Messi genoss nach dem Einzug ins Finale der Fußball-WM jeden Moment. „Ich fühle mich sehr gut, ich fühle mich stark für jedes Spiel“, sagte der Argentinier nach dem 3:0 im Lusail Stadion gegen Kroatien während der Pressekonferenz.

„Ich bin glücklich, dass ich meiner Mannschaft helfen kann.“ Der sechsmalige Weltfußballer, der als Spieler des Spiels ausgezeichnet wurde, hatte ein Tor selbst erzielt und seinem Sturmpartner Julian Álvarez zwei Treffer aufgelegt. Im Finale am Sonntag trifft Argentinien auf Frankreich oder Marokko.

Die fünf Spiele nach der überraschenden Auftaktniederlage gegen Saudi-Arabien (1:2) seien Finalspiele gewesen, sagte Messi. „Das erste Spiel war ein harter Schlag für uns, so in eine WM zu starten. Aber diese Mannschaft hat bewiesen, wie stark sie ist.“ Das Team habe „fünf Finals“ gespielt und gewonnen. „Ich hoffe, dass das im letzten Spiel auch so ist“, sagte der 35-Jährige. „Wir wissen, wozu wir imstande sind.“