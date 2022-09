Titel auf Sylt? Surfer Köster hat für Tochter Malia schon Regenklamotten besorgt

Im Windsurfen hat Philip Köster schon fast alles erlebt. Er bändigte die größten Wellen auf Hawaii, er wurde erster und ist bis heute einziger deutscher Weltmeister im Wellenreiten und er siegte schon einmal im Windsurf-Mekka vor Sylt – doch diesmal ist kurz vor dem Start des weltweit größten World Cups im berühmt-berüchtigten Westerland alles anders.

Denn als Köster am Mittwoch von seiner Wahlheimat Cran Canaria aus anreiste, hatte er erstmals sein zweijähriges Töchterchen mit dabei. „Seit Malia da ist, bringt mir das Surfen noch mehr Spaß“, erzählt Deutschlands Ausnahmesurfer: „Wenn ich meine Frau und die Kleine am Strand sehe, wie sie mich anfeuern, spornt mich das noch mehr an. Das sorgt für eine Extramotivation.“

Vor Sylt geht es um 85.000 Euro Preisgeld

Ab Freitag dreht sich auf der Schickimicki-Insel in der Nordsee nach zwei Jahren Corona-Pause wieder alles um die Bretter, die für Köster und seine Kollegen die Welt bedeuten. Bis zum 3. Oktober kämpfen die besten Windsurfer vor Zehntausenden Fans um 85.000 Euro Preisgeld und um Weltranglistenpunkte – Köster winkt dabei WM-Titel Nummer sechs.

„Ich freue mich total auf das Event“, sagt Köster. Hier oben auf der nördlichsten aller deutschen Inseln kennt er praktisch jede Welle. Und während er bei seinem Sieg bei der vorherigen Weltcupstation im Juli auf Cran Canaria mit seinem Material am Strand „mehr oder weniger allein“ war, dürften ihn nun auf Sylt wieder Massen an Menschen erwarten. „So viele Selfies wie dort mit den Fans, mache ich nirgendwo sonst“, sagt er.

Sportlich geht Köster, zuletzt 2019 vor der Geburt seiner Tochter Weltmeister, die Aufgabe „ganz entspannt an“. Für ihn ist das Gesamtklassement erst mal nebensächlich. „Der WM-Titel ist noch möglich, aber die Chancen sind klein“, so der 28-Jährige, der vor der letzten Weltcup-Station in diesem Jahr als aktuell Vierter in Lauerstellung liegt: „Bei mir muss es schon sehr gut laufen und bei den anderen sehr schlecht, damit nach ganz vorn noch was geht. Klar ist aber: Vor Sylt will ich auf jeden Fall gewinnen.“

Köster gewann bislang nur 2012 auf Sylt

Das mit dem Gewinnen klappte auf Sylt bislang genau einmal, im Jahr 2012. Als 18-Jähriger verzückte Köster die Waveriding-Szene seinerzeit mit spektakulären Sprüngen und wurde im Geburtsland seiner Eltern praktisch über Nacht berühmt, gehörte damals sogar zu den Nominierten bei Deutschlands Sportler des Jahres.

Inzwischen ist Köster im Wellenreiten, der Königsdisziplin des Windsurfens, ein Weltstar und wird in einem Atemzug mit Björn Dunkerbeck und Robby Naish genannt. Die beiden Surf-Legenden haben in ihren außergewöhnlichen Karrieren je sieben Titel im Waveriding geholt, Köster könnte in der kommenden Woche ganz nah herankommen.

Was Köster sich für die Tage von Sylt wünscht? „Wenn ich ehrlich bin, wünsche ich mir schlechtes Wetter. Denn das bringt Wind und Wellen“, sagt er. Die Vorhersagen sehen dafür momentan gut aus. Und Köster, am heimischen Strand von Vargas in Las Palmas von Sonne verwöhnt, ist vorbereitet. Für Sylt, sagt er und lacht, „haben wir für Malia schon mal Regensachen besorgt“.