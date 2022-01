Berlin - Während die Bundesliga an diesem Wochenende eine ungewöhnliche Pause einlegt, nehmen die Regionalliga-Fußballer ihren Spielbetrieb wieder auf. Wenn um 13 Uhr angepfiffen wird, dürfen beim SV Babelsberg am Sonntag im heimischen Karl-Liebknecht-Stadion gegen Hertha BSC II sogar ein paar mehr Fans dabei sein, als in Nordrhein-Westfalen. „Bei Heimspielen dürfen wir zurzeit alle Dauerkartenbesitzer bei uns begrüßen“, sagt Katharina Dahme, Vorstandsvorsitzende der Filmstädter. 1000 Zuschauer dürfen rein – das sind mehr als die zulässigen 750 etwa beim 1. FC Köln oder bei Borussia Dortmund.