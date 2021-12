Berlin - Sven Hannawald brachte im Winter 2001/2002 als erster Skispringer der Geschichte das Kunststück fertig, alle vier Springen bei der Vierschanzentournee zu gewinnen. Der historische Triumph war vor inzwischen 20 Jahren auch der letzte deutsche Gesamtsieg beim Skisprung-Grand-Slam. Bei der diesjährigen Auflage steht der inzwischen 47-jährige Hannawald ab dem 28. Dezember in Oberstdorf als ARD-Experte an der Schanze. Im Exklusivinterview spricht der Vater von drei Kindern über seine einmalige Leistung vor zwei Jahrzehnten, sein Burn-out-Syndrom und die Chancen von Gesamtweltcup-Spitzenreiter Karl Geiger auf seine Nachfolge.

Wenn Sie heute an ihren Tournee-Triumph zurückdenken: Welches Bild taucht zuerst in Ihrem Kopf auf?

Das prägnanteste Bild ist, als mich Reinhard Heß und Wolfgang Steiert im Schanzenauslauf von Bischofshofen auf ihren Schultern getragen haben. Ich werde nie vergessen, wie ich in diesem Moment vor all diesen Deutschland-Fahnen den Triumph empfunden habe. Das Bild war auch ein Symbol dafür, dass man diese Tournee nicht allein gewinnen kann, sondern es immer ein Teamerfolg ist.

Der ehemalige Bundestrainer Reinhard Heß ist leider schon 2007 verstorben. Haben Sie noch Kontakt zu Ihrem damaligen Coach Wolfgang Steiert?

Wenig. Es ergibt sich einfach auch wegen meiner Familie und den Kindern zeitlich nicht. Aber nachdem es ja in diesem Winter als Ersatz für den abgesagten Weltcup in Sapporo ein Springen in Titisee-Neustadt im Schwarzwald geben soll, hoffe ich, Wolfi dort zu sehen. Den häufigsten Kontakt mit den Kollegen von damals habe ich noch mit Martin Schmitt, weil er auch als TV-Experte arbeitet.

Mit Martin Schmitt haben Sie bei Eurosport lange in einem TV-Team zusammengearbeitet, jetzt stehen Sie für die ARD an der Schanze. Dahinter steckt eine besondere Geschichte.

Ich bin glücklich über die Chance, dorthin zurückzukommen, wo ich schon einmal war. 2005 war ich im Team mit Reinhard Heß als Experten und Monica Lierhaus als Moderatorin schon einmal bei der ARD. „Hannis Welt“ hieß meine Rubrik. Damals habe ich von den Erfahrungen aus meiner Karriere berichtet und zum Beispiel in unserer Unterkunft in Lillehammer Betten bezogen (lacht). Ich konnte meine Tätigkeit zu dieser Zeit aber einfach nicht fortsetzen. Olympia in Turin stand vor der Tür. Da wäre ich zwei Wochen vor Ort gewesen. Das hat so viel Unruhe in mir erzeugt, dass ich es einfach nicht geschafft habe und bei der ARD aufhören musste. Ich habe damals gelernt, dass man auf sein inneres Gefühl hören muss. Ich hatte einfach nicht genügend Abstand vom Skispringen.

Nach Ihrem großen Tournee-Triumph sind Sie damals in den Burn-out gerutscht.

Ich habe früher als Skispringer alles für diesen Sport gegeben. Ich habe mir nicht erlaubt, Pausen zu machen. Ich habe nicht auf meinen Körper gehört. Und dann hat es geknallt. Ich musste das Skispringen gehen lassen, weil es einfach nicht mehr ging. Daraus habe ich mindestens genauso viel gelernt wie aus all meinen sportlichen Erfolgen.

Jetzt schulen Sie andere darin, wie Sie mit Stress umgehen.

Ich will einfach das Bewusstsein stärken, dass man sich um sich selbst kümmern muss. Corona bringt das Thema noch mehr ins Bewusstsein. Viele Menschen sind im Homeoffice, kümmern sich gleichzeitig um Familie und Kinder.

Sie haben selbst zwei kleine Kinder daheim. Wie gehen Sie zum Beispiel jetzt vor Ihrem Job bei der Vierschanzentournee mit dem Stress um?

Natürlich gerate ich trotz meiner Erfahrungen immer noch in Stress. Aber ich nehme die Anzeichen intensiver wahr. Natürlich kann ich an so einem Weltcup-Wochenende nicht einfach sagen: Jetzt verschiebt das Springen mal um zwei Tage. Aber ich kann an den Tagen danach zwei, drei rote Kreuze in den Kalender machen. Da läuft dann nix Berufliches. Und ich bin einfach für Familie und Kinder da.

Zur Person Sven Hannawald wurde am 9. November 1974 in Erlabrunn geboren und wuchs in der Nachbarstadt Johanngeorgenstadt im Erzgebirge auf. Im Alter von zwölf Jahren wechselte er auf die Kinder- und Jugendsportschule in Klingenthal, seinen Schulabschluss aber machte er, nach dem Umzug der Eltern in den Schwarzwald, am Sportinternat Furtwangen. Seine ersten internationalen Erfolge als Skispringer waren die Silbermedaillen bei der Skiflug-Weltmeisterschaft in Oberstdorf und den Olympischen Winterspielen in Nagano. Seine sportlich erfolgreichste Saison feierte Hannawald 2001/02 mit dem Gewinn aller Springen bei der Vierschanzentournee und der Goldmedaille mit der deutschen Mannschaft bei den Olympischen Winterspielen. Mittlerweile ist Sven Hannawald TV-Experte in der ARD, Buchautor und Unternehmensberater.

Auch der deutsche Top-Flieger Karl Geiger ist inzwischen Vater. Er geht als Gesamtweltcup-Spitzenreiter und damit automatisch als Top-Favorit in die Tournee. Bekommen Sie in den nächsten Tagen endlich einen deutschen Nachfolger als Tournee-Gesamtsieger?

Karl lässt sich auch von einem schlechten Trainingssprung nicht aus der Ruhe bringen. Das ist neben seiner Konstanz eine Supervoraussetzung, um die Tournee zu gewinnen. Ich habe schon letztes Jahr gedacht, dass die Voraussetzungen so gut wie nie zuvor für einen deutschen Tournee-Gesamtsieg sind. Jetzt sind sie noch besser. Allerdings ist Karl in diesem Winter der Einzige, der das Feuer aus deutscher Sicht oben hält.

Sie meinen, dass mit mehreren deutschen Sieganwärtern die Chancen größer wären?

Es ist immer besser, zwei Pferde im Rennen zu haben. Im letzten Jahr hatte er Markus Eisenbichler noch an seiner Seite, der scheint diesmal nicht so stark zu sein. Aber Karl kann das als Paradepferd auch allein schaffen.

Diesmal scheint vieles auf ein Duell zwischen Karl Geiger und dem Japaner Ryoyu Kobayashi hinzulaufen. Wer ist Ihr Favorit?

Die beiden sind zwei unterschiedliche Springertypen. Bei Karl steht und fällt alles mit dem Absprung. Und er bekommt es fast immer punktgenau hin. Keiner im Feld der Top-Skispringer hat da ähnliche Qualitäten wie er. Kobayashi ist eher ein Typ, wie ich es früher war. Der nimmt beim Absprung zwar nicht so viel Höhe wie Karl mit, dafür aber mehr Geschwindigkeit. Der ist wie ein aggressiver Pfeil in der Luft. Er ist deshalb nicht so hoch über dem Hang und kann deshalb Sprünge in größeren Weitenbereichen besser landen als Karl. Das kann zum Vorteil für den Japaner werden.

Können noch andere Springer in dieses Tournee-Duell eingreifen?

Stefan Kraft darf man nie vergessen, der hat in diesem Winter auch schon gewonnen. Der hat etwas Körpergewicht zugelegt, darf deshalb etwas längere Ski springen und geht von der Technik jetzt eher in Richtung Kobayashi. Bisher war er noch nicht stabil damit, aber wenn es einmal Klick bei ihm macht, dann geht es mit seiner Erfahrung und den Erfolgen im Rücken so richtig ab. Auch die Norweger Granerud oder Lindvik haben einen ähnlichen Stil und das Potenzial, ganz vorn anzugreifen. Ich hoffe aber, dass ich nach 20 Jahren endlich einen deutschen Nachfolger bekomme!