Sven Michel schießt Unions Minimalisten in die K.o.-Phase Union Berlin startete schwach in die Europa League und begann dann die Aufholjagd. Beim Showdown in Belgien gehen die Köpenicker früh in Führung - und machen... David Langenbein und Matthias Koch , dpa

Leuven -Die triumphale Saison von Union Berlin geht nach dem vierten minimalistischen Sieg in Folge in der Europa League weiter. Der Bundesliga-Spitzenreiter gewann mit 1:0 (1:0) beim belgischen Vizemeister Royale Union Saint-Gilloise und sicherte sich so den Einzug in die K.o.-Runde des Wettbewerbs.